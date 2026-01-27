因病請辭有前科 商經局3年2換局長

【on.cc東網專訊】過往亦曾出現有問責局長因健康理由辭職，例如商務及經濟發展局在3年內兩換局長，當中馬時亨因患腦部血管瘤，而接任人劉吳惠蘭亦因患上結腸癌而請辭。

早於2008年6月底，時任商務及經濟發展局局長馬時亨發聲明宣布以健康理由請辭，當時馬時亨在聲明中稱，指最近經醫生診斷，發現腦部有混合靜脈/動靜脈畸形症，經與家人商討決定離開現時的職位，遂向時任特首提出請辭。局長一職由副手劉吳惠蘭出任。

及至2011年4月，證實患上結腸癌的劉吳惠蘭以健康理由，辭任商經局局，其職位暫時由副局長蘇錦樑署任。據悉，劉曾接受外科手術成功切除結腸腫瘤，化驗結果顯示是惡性腫瘤，結腸癌屬第三期，醫學上而言病人存活率僅五成，需長時間接受化療及調理身體，劉難以如常履行職務惟有辭職。吳惠蘭當時發表聲明表示，深信辭職是符合公眾利益和負責任的決定。

廣告 廣告

蘇錦樑署任並隨後正式接任商務及經濟發展局局長一職，直至2017年6月任期結束。蘇錦樑上月底在加拿大病逝，終年67歲。

【更多即時新聞詳情請上東網新聞】