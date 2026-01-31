因誤殺被判入小欖治療女囚 昨在醫院病房頭撞洗手盤自我傷害

【on.cc東網專訊】​懲教人員昨日（1月30日）在小欖精神病治療中心制止一名在囚人士自我傷害。昨日晚上6時34分，該名78歲女性在囚人士在醫院病房內突然情緒失控，用頭撞向洗手盤。在場懲教人員立即制止並召喚支援到場。該名在囚人士當時清醒，經院所醫院檢查及診治後被轉送到公立醫院作進一步治理。

部門臨床心理學家會跟進有關個案。該名在囚人士於2024年9月因誤殺罪而被定罪及判處入院令接受精神病治療。懲教署發言人表示，署方一直採取一切可行措施，包括行政安排、改良院所設施、職員培訓及急救護理等，以防止在囚人士自殺或作出自殘行為。

