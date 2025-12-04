災民痛失迪士尼公仔 獲多名善心市民捐贈收藏
因 WhatsApp 捆綁 AI 功能，歐盟擬對 Meta 展開新反壟斷調查
英國《金融時報》報道，歐盟委員會正在準備對於 Meta 在 WhatsApp 中添加 AI 功能的情況進行新的反壟斷調查。這次的調查不是根據《數碼市場法案》（該法案是歐盟旨在遏制大型在線平台市場支配地位），而是會根據傳統反壟斷法規開展。
Meta 今年三月份在歐洲各國推出「Meta AI」功能，但「Meta AI」因歐洲複雜的監管環境只能延遲推出。「Meta AI」會被嵌入到 WhatsApp 聊天界面的智能助手中，可以給使用者一些建議性提示字樣，以供補充、完善文本消息。
意大利反壟斷監管機構之前已經對 Meta 進行了調查，稱 Meta 利用市場的主導地位，在沒有獲取使用者明確同意就將「Meta AI」融入到 WhatsApp。上個月意大利加強了調查，調查覆蓋了 WhatsApp 商業消息服務的新條款及新添加的 AI 功能，並表示這些更新可能限制人工智能聊天機器人服務市場的生產、市場准入或技術發展。
根據兩位知情的官員表示，歐盟最高反壟斷執法機構歐盟委員會本來是打算今年早些時候開展一項調查，探查 Meta 怎樣將「Meta AI」系統融合到 WhatsApp 中，歐盟委員會打算在後續幾天公佈這項調查，具體時間暫未確定。
此舉是歐盟近期對大型科技公司發起的又一挑戰。
針對歐盟的調查，Meta 發言人拒絕發佈評論，並且對於意大利的調查做出了回應，稱相關指控毫無根據。公司強調，此次更新不會影響通過 WhatsApp 提供客戶服務或發送通知的企業，也不影響選擇使用自有 AI 助手與客戶溝通的企業。
此次擬議的調查是歐盟近期對科技巨頭採取的又一監管行動。此前，歐盟已依據《數碼市場法案》對 Google 母公司 Alphabet、Amazon 和微軟展開了調查。儘管面臨來自美國政府的持續批評及潛在報復風險，歐盟委員會表示依舊會繼續推進數碼領域的執法工作。
在國際層面，Meta CEO 朱克伯格 已遊說特朗普政府，反對歐盟被指過於嚴苛的數碼監管政策。Meta 認為，嚴格的監管政策會阻礙歐盟在人工智能領域與美國和中國競爭。美國總統特朗普、副總統 J.D.萬斯在與朱克伯格及其團隊會晤後，均公開批評歐盟針對美國科技企業的監管規則。美國商務部長霍華德・盧特尼克上月訪問布魯塞爾時，也呼籲歐盟放寬科技監管。
值得關注的是，幾周前 Meta 在美國聯邦貿易委員會提起的一起反壟斷訴訟中獲勝。該訴訟試圖強制 Meta 剝離其收購的 WhatsApp 和 Instagram，但法院裁定 Meta 不構成壟斷，指出 Meta 在市場中仍面臨 Google 的YouTube、字節跳動旗下 TikTok 等平台的激烈競爭。
截至發稿，歐盟委員會拒絕對此事發表評論。
