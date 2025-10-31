【固力果】免費派2,000盒全新口味百力滋餅乾 、玩遊戲贏Pocky迷你行李箱（8-9/11、15-16/11）

每年11 月11日都有Pocky & PRETZ Day，今年特別推出兩款全新口味，「固力果百力滋香烤牛油味餅乾條」 及「固力果雙層百力滋朱古力味餅乾條」，更在11月一連2個週末（11月8至9日、15至16日）在指定超級市場推出遊戲活動，有機會贏取Pocky迷你行李箱、百力滋抱枕及大派2,000盒新品！

活動詳情：

日期：11 月 8 日（星期六）

時間：中午12 時30分至晚上6時

地點：屯門安定惠康超級市場

地址：新界屯門鄉事會路 2A 安定邨酒樓大厦 3 樓 M301 舖

日期：11 月 9 日（星期日）

時間：中午 12 時 30 分至晚上 6 時

地點：鯉魚門惠康超級市場

地址：九龍油塘鯉魚門道鯉魚門廣場1 樓 123&124 舖

日期：11 月 15 日（星期六）

時間：中午 12 時 30 分至晚上 6 時

地點：東涌百佳 TASTE

地址：東涌達東路 20 號東薈城 B1-B10 號舖

日期：11 月 16 日（星期日）

時間：中午 12 時 30 分至晚上 6 時

地點：馬鞍山百佳 TASTE

地址：馬鞍山西沙路 608 號馬鞍山廣場 3 樓 343-363 號舖

