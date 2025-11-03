低息稅務貸款 2025 比較各大銀行產品
固力果Pocky & PRETZ Day甜蜜登場！新推非油炸全麥粉新配方 必食固力果百力滋香烤牛油味餅乾條/固力果雙層百力滋朱古力味餅乾條
固力果Pocky & PRETZ Day甜蜜登場！立即睇內文：
對於零食愛好者來說，今年11月11日，還有一個更甜蜜的理由值得慶祝——那就是固力果的「Pocky & PRETZ Day」！這個源自日本的有趣節日，因為Pocky和PRETZ的細長形狀酷似數字「1」，所以選在四個「1」聚首的11月11日舉行，每年都為全球粉絲帶來滿滿的歡樂正能量，更帶來兩款令人期待的全新百力滋產品，「固力果百力滋香烤牛油味餅乾條」及「固力果雙層百力滋朱古力味餅乾條」！
11．11 Pocky & PRETZ Day 新推非油炸全麥粉新配方固力果百力滋
固力果的「Pocky & PRETZ Day」今年更特別推出2款百力滋新品「固力果百力滋香烤牛油味餅乾條」及「固力果雙層百力滋朱古力味餅乾條」，前者這款全新的百力滋可說是「美味與健康兼得」的完美代表！採用非油炸製作工藝，搭配醇香濃鬱的紐西蘭牛油，一口咬下去奶香四溢，讓人完全停不下來。最貼心的是，餅乾條採用了全新的全麥粉配方，在享受美味的同時還能攝取膳食纖維，對腸道健康有益，完全不用擔心罪惡感；後者喜歡巧克力的朋友絕對不能錯過這款！鬆脆的餅乾棒搭配美味的巧克力風味醬，經過輕盈烘焙而成，一口就能享受到雙重滋，同樣採用全麥粉新配方，口感鬆化而不黏牙，非常適合在家獨享ME TIME的時光！當然，經典的Pocky系列依然是主角之一！那些細長香脆的餅乾條，塗滿各種風味的濃郁巧克力醬，無論是朱古力味、雙重朱古力味、抹茶味還是雙重莓果味，每一種都有自己的忠實粉絲！
固力果超級市場遊戲活動 贏限定獎品
為了將開心與正能量注入大家的生活，品牌將於11月一連2個週末（11 月 8 至 9 日、15 至 16 日）遊走多個地區的超級市場，與大家玩遊戲，有機會贏取Pocky迷你行李箱、百力滋抱枕及大派2,000盒新品，分享甜蜜喜悅！
