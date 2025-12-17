固態電池+納米陶瓷塗層，极致安全「尿袋」MOVESPEED 香港上市

文章來源：Qooah.com

在行動電源安全事故頻傳的時代，MOVESPEED 移速推出全新「小盾芯磁吸充電寶(流動充電器)」，以汽車級固態安全電芯與納米陶瓷塗層技術，打造業界領先的防爆防燃標準。

產品不僅通過針刺測試，更符合工信部即將實施的新國標《行動電源安全技術規範》及 3C 認證，完全可以內地帶上飛機、高鐵。即使在零下 10℃ 極寒或 60℃ 酷暑環境中，續航表現依舊穩定，真正實現全天候可靠供電。

這款僅 16.4mm 厚、186g 重的磁吸 PowerBank，輕巧到能放進西裝內袋，卻內藏 10000mAh 大容量電池，支援 7.5W 無線磁吸快充與 18W 有線雙模輸出。

AI 智慧控溫晶片讓充電過程平均溫度比國標低 6℃，搭配鋁合金防火外殼與多重電路保護機制，確保手機電池健康不受損。無論是通勤族、戶外探險者，還是家庭用戶，都能享受「一貼即充」的安心體驗。

移速小盾芯不僅是充電工具，更是都市生活中的可靠夥伴。其親膚塗層設計清爽不黏手，LED 電量顯示清晰直觀，還支援 iPhone、華為、小米等多品牌。180天超長待機與15N強磁吸附力，讓你隨時隨地告別電量焦慮。選擇小盾芯，就是選擇一份摔不破、燒不著、走得遠的安心承諾。

MOVESPEED MSP08 10000mAh 流動充電器香港定儐為 HK$299。

查詢:

鵬勃電子有限公司

電話: 2717 8131