國仲涼子46歲突退所獨立？ 嫁給向井理後低調10年！

沖繩野丫頭一秒變東京新人那年

說真的，國仲涼子小時候根本就是那種黑黑短髮、整天跑跳的假小子，誰會想到她在小吃店打工時被星探撈走，1999年直接丟進《L×I×V×E》出道？結果才兩年，

2001年《ちゅらさん》一播，她整個人就變成國民女兒，連唱片都順便發了《琉球ムーン》，那陣子電視打開就是她笑到見牙不見眼😂

嫁給向井理之後，她直接把重心轉到家庭

2014年跟向井理閃婚，2015年生老大，2017年又懷老二，很多人以為她要就此淡出。

結果她只是換個方式玩，跑去拍《國仲涼子的義大利美食紀行》、《法國美食紀行》，

帶娃順便環遊世界，日子過得比誰都爽。去年VERY訪問她還說：「小孩都上小學了，終於能跟老公多約會！」 這什麼神仙人生啊～

2025年直接來個大轉彎

今年3月她突然宣布離開待了25年的ライジングプロ，留言寫得超感性：「當年連左右都分不清的我，是事務所一路牽著走，真的謝謝。」 粉絲還在擦眼淚，她已經開工了！

1月先演《366日》裡上白石萌歌的媽，9月客串《池の水ぜんぶ抜く》，10月直接接下《終幕のロンド》女二森山靜音，十年沒演連續劇正役，一回來就跟草彅剛對戲，這陣仗根本是憋大招吧🔥

經典作品隨便撈都是回憶殺

《電車男》裡那個溫柔りか、《感染列島》裡的醫生、《ダーリンは外国人》裡的國際婚姻老婆，還有《相棒 X DAY》的硬派女警，隨便一部拿出來都能讓30+世代尖叫。

最新這部《終幕のロンド》預告一出，留言直接刷「りょうこちゃん回來了啦！」 誰還記得她已經46歲啊？

社群雖然低調，但每po必有愛

她的X只有1400多人追蹤，全是經紀人發的宣傳，但每篇都超溫馨。最近《終幕のロンド》預告一po，直接1400讚、3萬觀看，留言全是「終於等到連續劇」「跟草彅剛配太讚」。

IG更可愛，偶爾丟個家庭照，粉絲直接哭：「母女倆也太像姐妹了吧！」 還有跟島谷ひとみ一起上《土曜はナニする⁉》去鎌倉玩，兩人一路笑到鏡頭晃，粉絲直接喊復活「りょうこひとみ組」😍

網友已經開始押寶她下一部

5ch：「國仲涼子這年紀還能演這種深情女二，保養得也太逆天」

PTT：「終幕のロンド每週必追，沖繩腔一出來直接融化」

Dcard：「退所後反而比較自由，感覺接下來會爆發！」

X最熱那條留言：「OiTr大使做公益還這麼正，這種姐姐我直接粉一輩子」

Japhub小編有話說

老實講，小編從《ちゅらさん》時期就偷偷喜歡她，現在看她獨立後氣場全開，真的有種「終於等到你放大招」的感覺！

46歲還能又美又溫柔又敢衝，這女人根本把人生過成我們夢寐以求的劇本啊～快去追《終幕のロンド》啦，不然錯過這波女神回歸，小編可不負責幫你們擦眼淚喔！✨