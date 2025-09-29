國務院任命黃少澤為澳門行政法務司司長 下月16日生效

男子火鍋放題打包食材被職員踢爆
特朗普藥品關稅計畫似乎讓許多藥企鬆了口氣
【彭博】— 美國總統特朗普計畫對品牌和專利藥品進口徵收100%關稅，許多投資者對此反應平淡，他們押注特朗普對在美生產藥企的豁免會減輕衝擊。Bloomberg ・ 2 天前
英國擬推強制性數碼身份證 打擊非法移民
英國首相施紀賢周五宣布,工黨政府已推出一項計劃,向所有符合在當地工作的人員免費發放強制性數碼身分證,以打擊非法移民。infocast ・ 1 天前
美國政府面臨關門威脅之際 特朗普將會見國會領導人
【彭博】— 四位國會領導人將會見總統特朗普。兩位知情人士稱，由於10月1日政府關門的威脅迫在眉睫，周一白宮將舉行會議。Bloomberg ・ 17 小時前
華府擬徵進口電子產品關稅
路透引述知情人士報道，美國特朗普政府正考慮根據每台設備的晶片數量，對輸美電子設備徵收關稅，以推動企業把製造業轉移至美國。信報財經新聞 ・ 4 小時前
港人灣區移居失敗 回流香港揸的士仲好搵？
正當港府提倡移居大灣區北上生活，近日卻有港人移居失敗回流個案。話說擁有11萬追蹤者的香港Youtuber大衛，移居東莞虎門生活7個月，由讚嘆大灣區食住好完勝香港，到直言根本不適合 「青年養老」，近日已回流香港揸的士搵食，首天淨賺1450元—個案對北上生活有極大啟示Yahoo財經 ・ 23 小時前
SEVENTEEN啟德演唱會71歲成龍任嘉賓 唱《真心英雄》掀高潮 網民：無啦啦變流行經典50年｜有片
出道10年的韓國超人氣男團SEVENTEEN，繼2018年後，相隔7年再來香港開演唱會，昨晚（9月27日）起一連兩晚在啟德主場館舉行...Yahoo 娛樂圈 ・ 22 小時前
機器人專家警告：人型機器人根本「長錯樣子」 泡沫注定破裂
著名機器人專家羅德尼 · 布魯克斯（Rodney Brooks）對正在向人形機器人新創公司投入數十億資金的投資人發出警告：你們在浪費錢。鉅亨網 ・ 3 小時前
中國8月工業企業利潤大幅成長 扭轉此前數月的下跌局面
中國工業企業利潤大幅成長，扭轉了數月的下滑表現，表明政府為解決產能過剩和過度競爭而採取的行動正在奏效。Bloomberg ・ 1 天前
英皇推盤出奇招 幫大快活升級富貴飯堂
英皇推售西半山豪宅THE MVP，首輪推售50伙，話題焦點在發展商出奇招，在售樓處旁大快活「包場」，款待貴客享用美食，令這間大快活塞滿豪宅買家，即時升級成富貴飯堂。究竟豪宅推盤請食快餐，一眾貴客會否受落？Yahoo 地產 ・ 1 天前
關智斌啟德騷發生意外 引體上升失手撻落台
歌手關智斌（Kenny）於啟德體藝館舉行兩場《The Endless Adventure Live in Hong Kong》演唱會，今晚舉行尾場，歌手謝霆鋒、內地歌手胡彥斌、何佩瑜、李靖筠、洪卓立，女團VIVA，曾樂彤、郭思、劉若寶、艾妮及昔日SUN BOYZ隊友麥子豪等捧場。頭場玩到出神入化的街頭健身架，挑戰人體力學，今晚挑戰時卻不慎失手，Kenny整個人撻落台，不過Kenny反應好快，立即起身亦無受傷，若無其事與Dancers繼續跳，但無再上架。東方日報 OrientalDaily ・ 1 天前
雷軍：小米17 Pro Max 銷量佔比逾50%
小米(1810.HK)對標蘋果 iPhone 17 的小米17系列旗艦機型開賣,董事長兼 CEO 雷軍在微博發文指,小米17 Pro Max 單款機型打破了今年國產手機全價位段首銷全天銷量、銷售額紀錄,在小米17系列中銷量佔比超過50%。infocast ・ 1 天前
操盤手札記│芯片之爭 中美奇招鬥奇招（割柑人）
半導體產業正在迎來由AI驅動嘅變革，係中美科技戰嘅核心戰場，芯戰實為AI軍備競賽！上周港股亦見科技股領軍，阿里巴巴更擔大旗，巴巴喺一連三日嘅雲棲大會亮出AI發展藍圖，恒生指數恍如巴巴指數，恒指上周唯一嗰支大陽燭，正係雲棲大會開幕嗰日出現Yahoo財經專欄 ・ 1 小時前
積金易平台進入最後階段 積金局強調：用戶資料皆儲存香港境內伺服器
「積金易」平台的上台安排9月開始進入最後階段，第十個受託人會在下星期五（10月3日）上台，而最後兩個受託人將分別在今年11月及12月陸續加入「積金易」。兩個強積金行業計劃亦會在今年內完成系統開發，積金局會在適時公布上台時間，屆時將實現強積金全面數碼化。 積金局主席劉麥嘉軒今天(9月28日)發表網誌，表示，「積金易am730 ・ 17 小時前
賴慰玲長子盡得媽媽優良遺傳充滿演藝細胞 「少年關智斌」Marat為Kenny演唱會表演者
歌手關智斌（Kenny）一連兩晚在啟德體藝館舉行《The Endless Adventure Live in Hong Kong》演唱會，除了Kenny在舞台上送上精彩的演出外...Yahoo 娛樂圈 ・ 23 小時前
爆一爆｜經得起風浪 先好買呢個無敵海景盤（Louise）
樺加沙襲港，由信和（0083.HK）和郭炳湘家族的帝國集團（佔40%)持有的富麗敦酒店遭殃。一場風暴揭示臨海無敵海景之物業，原來有咁大風險。Yahoo財經專欄 ・ 18 小時前
荔景 浩景臺｜半山「夾屋」 兩房特色戶呎價1萬元
位於荔景半的浩景臺，是伙數最多的「夾屋」，有1456伙。它在1998年落成入伙，樓齡約27年。相對其他「夾屋」，附近沒有甚麼配套，樓下只有一間便利店，但交投卻是最旺的三個屋苑之一。28Hse.com ・ 1 天前
王衛個人掏1.2億元人民幣 向順豐長期服務員工發紅包
順豐控股(6936.HK)創辦人王衛又自掏腰包,給順豐員工大手筆發紅包。infocast ・ 1 天前
