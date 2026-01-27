國務院免去曾國衞政制及內地事務局局長職務｜Yahoo

【Yahoo新聞報道】新華社報道，依照《中華人民共和國香港特別行政區基本法》的有關規定，根據香港特區行政長官李家超建議，國務院決定免去曾國衞的政制及內地事務局局長職務。

新華社公布後，行政長官李家超今早（27 日）出席行政會議前跟曾國衞一起見記者。李家超表示，曾國衞早前因為健康問題而提出辭職，經討論後接納他的請辭，並提請中央。李家超表示會物色新局長人選，期間由副局長胡健民署任。

曾國衞發言時就表示，他的前列腺癌指數一直高企，PSA 值長期超過 11，經檢查及多種治療後未見改善，在完成立法會選舉的重要任務後，經思考以及跟家人商討後，決定向李家超請辭。曾國衞發言後，李家超表示曾可以先行離開場地休息。

廣告 廣告

李家超出席行政會議前發言，稍後有另稿詳細報道。

《明報》上周四披露曾國衞將離任

《明報》1 月 22 日頭版報道引述消息指，政府短期內將有高層人事變動，至少涉及兩名問責局長，報道當時點名曾國衞以及房屋局局長何永賢；《明報》記者在 1 月 21 日向當時在立法會出席會議的曾國衞查詢，對方回應指「不方便講。」

對於有說法指何永賢是要為去年 11 月底的宏福苑五級火負責，《明報》在上周五（23 日）引述消息，指李家超在上周四（22 日）早禱會上表示，宏福苑火災的成因以及責任問題尚待獨立委員會調查，在獨立委員會有結論之前，政府不會在現階段進行問責，否則對各方並不公平，他並要求在座各官員努力工作。消息又指，曾國衞沒有出席早禱會，何永賢就有出席。

林世雄楊潤雄前年年底被免職

本屆政府任期將於明年 6 月 30 日完結。政府在前年年底亦曾經出現高層人事變動：2024 年 12 月 5 日，時任運輸及物流局局長林世雄，文化體育及旅遊局局長楊潤雄被免職，分別由時任運物局常任秘書長陳美寶，以及時任房屋局常任秘書長羅淑佩接任。

【相關報道】

1 月 23 日：房屋局常秘李佩詩月初起休假 身體抱恙未知復工日期 轄下審查組監管宏福苑等居屋

1 月 22 日：何永賢曾國衞據報短期內離任 兩人未正面回應