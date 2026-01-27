錦綉花園 5 億工程︱特委會決議分拆招標遭管理公司推翻
國務院免去曾國衞政制及內地事務局局長職務｜Yahoo
【Yahoo新聞報道】新華社報道，依照《中華人民共和國香港特別行政區基本法》的有關規定，根據香港特區行政長官李家超建議，國務院決定免去曾國衞的政制及內地事務局局長職務。
新華社公布後，行政長官李家超今早（27 日）出席行政會議前跟曾國衞一起見記者。李家超表示，曾國衞早前因為健康問題而提出辭職，經討論後接納他的請辭，並提請中央。李家超表示會物色新局長人選，期間由副局長胡健民署任。
曾國衞發言時就表示，他的前列腺癌指數一直高企，PSA 值長期超過 11，經檢查及多種治療後未見改善，在完成立法會選舉的重要任務後，經思考以及跟家人商討後，決定向李家超請辭。曾國衞發言後，李家超表示曾可以先行離開場地休息。
李家超出席行政會議前發言，稍後有另稿詳細報道。
《明報》上周四披露曾國衞將離任
《明報》1 月 22 日頭版報道引述消息指，政府短期內將有高層人事變動，至少涉及兩名問責局長，報道當時點名曾國衞以及房屋局局長何永賢；《明報》記者在 1 月 21 日向當時在立法會出席會議的曾國衞查詢，對方回應指「不方便講。」
對於有說法指何永賢是要為去年 11 月底的宏福苑五級火負責，《明報》在上周五（23 日）引述消息，指李家超在上周四（22 日）早禱會上表示，宏福苑火災的成因以及責任問題尚待獨立委員會調查，在獨立委員會有結論之前，政府不會在現階段進行問責，否則對各方並不公平，他並要求在座各官員努力工作。消息又指，曾國衞沒有出席早禱會，何永賢就有出席。
林世雄楊潤雄前年年底被免職
本屆政府任期將於明年 6 月 30 日完結。政府在前年年底亦曾經出現高層人事變動：2024 年 12 月 5 日，時任運輸及物流局局長林世雄，文化體育及旅遊局局長楊潤雄被免職，分別由時任運物局常任秘書長陳美寶，以及時任房屋局常任秘書長羅淑佩接任。
【相關報道】
1 月 23 日：房屋局常秘李佩詩月初起休假 身體抱恙未知復工日期 轄下審查組監管宏福苑等居屋
其他人也在看
食客屯門食韓國菜見發霉匙羹要求全盤更換 斥店員發脾氣掉盤 網民：發霉嘢食落肚隨時冇命！
近日有網民在 Threads 代屯門街坊發帖，指於屯門時代廣場一間韓國餐廳用膳時，遇上嚴重衞生及服務態度問題。事主一行人當晚點了 UFO 芝士火鍋，餐點上桌後，店員因忙碌只放下兩隻匙羹，讓該食客自行攪拌芝士，未料事主一眼就發現其中一隻匙羹竟然「發晒毛」，霉菌明顯而且情況嚴重，懷疑已經擺放多時未有清潔，畫面相當驚嚇，而更令人驚訝的是食客向職員反映後，竟被職員以惡劣態度對待。Yahoo Food ・ 2 小時前
國務院免去政制及內地事務局局長曾國衞職務
【Now新聞台】國務院根據行政長官李家超的建議，免去政制及內地事務局局長曾國衞的職務。 #要聞now.com 新聞 ・ 43 分鐘前
川普放話100%關稅！加拿大總理卡尼一句話點破真正目的
根據《華爾街日報》(WSJ)周一 (26 日) 報導，加拿大總理卡尼（Mark Carney）表示，美國總統川普近期頻頻以關稅施壓，加拿大應將相關言論視為美方在美墨加協定（USMCA）檢討談判前的策略性布局，而非立即升高衝突的鉅亨網 ・ 8 小時前
Angelababy著高訂禮服宣傳國產運動鞋 激嬲國際知名設計師
Angelababy早前為內地運動鞋代言，出席直播活動，為隆重其事，她特別穿上高訂禮服，配上品牌產品現身，怎料引起高訂品牌設計師的反彈。Yahoo 娛樂圈 ・ 12 小時前
張寶兒拍片指與2歲大仔有拗橇 網民批評做法：傷害性挺大的
張寶兒（Bowie）與袁偉豪喺2017年因拍攝TVB真人騷節目《打工捱世界II》而撻着，拍拖3年後結婚，2023年誕下大仔「袁咕碌」袁晞祐，去年再誕下細仔「袁氹氹」，一家四口幸福愉快。近日張寶兒拍片上載到社交網站表示自己第一次與2歲「袁咕碌」有拗橇，結果引起網民熱議。Yahoo 娛樂圈 ・ 16 小時前
錦綉花園5億工程解構︱特委會決議分拆招標遭管理公司推翻 業主：選手裁判都係佢 卜國明：5億屬市價︱Yahoo
【Yahoo新聞報道】錦綉花園約5億元水管維修工程在爭議聲中煞停，屋苑管理公司曾設立「特別工程諮詢委員會」，並邀請業主、專業人士代表和區議員加入。然而，特委會的規章列明僅屬諮詢性質，管理公司有最終決定權，而管理公司屬發展商兼大業主「俊業」旗下。會議紀錄顯示，即使委員就招標框架投票，最終管理公司仍可不採納決議。有列席會議的區議員向《Yahoo新聞》表示，招標安排在透明度及居民信任方面均出現問題，令工程難以推展。Yahoo新聞 ・ 2 小時前
網絡熱話｜外國網絡掀起「成為中國人」熱潮 追捧中式養生：飲熱水，著拖鞋？
最近外國網絡流行著一股「成為中國人 Becoming Chinese」熱潮？近日外國Tiktok有不少外國網民分享中式養生的影片，片段中可見他們喝熱水、在家中穿著厚棉拖鞋、泡杞子水，他們更指中式養生是全新的生活指南。Yahoo Food ・ 19 小時前
「最佳女朋友」唐詩詠自爆懷疑男友與前女友聯絡而當街發脾氣 終發現對方偷食：我由夜晚喊到朝頭早5點
被封「最佳女朋友」嘅唐詩詠，入行以來僅承認過3段戀情，分別為余文樂、崔建邦及洪永城，但都未能開花結果。Yahoo 娛樂圈 ・ 22 小時前
朱茵與黃智雯合影 網民驚嘆外貌逆齡長 曾分享保養方法
54歲朱茵於1991年參演首部電影《逃學威龍2》，之後憑《西遊記第壹佰零壹回之月光寶盒》和《西遊記大結局之仙履奇緣》「紫霞仙子」一角備受關注，成為女神Yahoo 娛樂圈 ・ 22 小時前
張柏芝帶3個兒子現身機場！15歲Quintus身高超車哥哥 小兒子圓臉融化粉絲
近日，有網友在機場巧遇張柏芝帶著三個兒子現身，包括18歲長子Lucas、15歲次子Quintus，以及8歲的小兒子Marcus，畫面曝光後引發討論。其中，次子Quintus的身高變化特別受到關注，站在媽媽與哥哥身旁顯得格外突出。姊妹淘 ・ 21 小時前
47人案被告獲釋｜梁晃維刑滿出獄 從石壁監獄接送離開｜Yahoo
民主派初選 47 人案連續第二日有被告獲釋。《Yahoo 新聞》接消息，繼昨日（26 日）的岑敖暉獲釋後，前中西區區議員梁晃維服畢 4 年 11 個月刑期，今早（27 日）清晨獲釋，由七人車接送從石壁監獄離開。至於前屯門區議員張可森亦服畢 4 年 11 個月刑期獲釋，由七人車接送從赤柱監獄離開。Yahoo新聞 ・ 3 小時前
華遊客憂尼帕病毒 不惜蝕錢取消赴泰行程
【on.cc東網專訊】泰國多座機場近日針對尼帕病毒（Nipah virus）啟動防疫措施，加強篩查來自印度西孟加拉邦（West Bengal）的旅客。內媒周一（26日）報道，儘管泰國尚未出現確診病例，但相關消息已引起部分計劃赴泰度假的中國遊客擔憂，甚至有人寧願承on.cc 東網 ・ 20 小時前
夏寶龍：特首擔起治港第一責任 須強化「當家人」意識 行政主導曾走歪路︱Yahoo
【Yahoo新聞報道】全國港澳研究會今日（26 日）於北京舉行「堅持和完善行政主導 促進特別行政區良政善治」專題研討會，中共中央港澳工作辦公室、國務院港澳事務辦公室主任夏寶龍致辭時表示，行政長官作為特別行政區的首長，必須強化「當家人」意識，切實擔負起治理香港第一責任人的責任，承擔對特區的全面領導職責。Yahoo新聞 ・ 15 小時前
委內瑞拉臨時總統：受夠華府指令
（法新社卡拉卡斯25日電） 委內瑞拉臨時總統羅德里格斯今天表示，她已經「受夠」來自華府的指令，強調國內政治應由委內瑞拉自行解決。羅德里格斯此番言論，被視為是對美國向委內瑞拉施壓表達不滿。法新社 ・ 19 小時前
47人案被告獲釋｜張可森刑滿出獄 從赤柱監獄接送離開｜Yahoo
民主派初選 47 人案連續第二日有被告獲釋。《Yahoo 新聞》接消息，繼昨日（26 日）的岑敖暉獲釋後，前屯門區議員張可森服畢 4 年 11 個月刑期，今早（27 日）清晨獲釋，由七人車接送從赤柱監獄離開。至於前中西區區議員梁晃維亦服畢 4 年 11 個月刑期，今早（27 日）清晨獲釋，由七人車接送從石壁監獄離開。（見另稿）Yahoo新聞 ・ 2 小時前
錦綉花園5億工程解構︱公契限制小業主權利 地政：年代久遠 無法找到審批紀錄︱Yahoo
【Yahoo新聞報道】錦綉花園維修爭議源於早年訂立的公契條款偏向發展商，包括訂明管理公司由發展商委任，享有完全及不受限制的權力，負責屋苑的管理、運作、維護和修理，並可釐定和要求業主支付相關開支。地政總署回覆《Yahoo新聞》承認，錦綉花園公契在1976年訂立，經時任新界政務司審批，因時間久遠，署方無法找到其他有關審批的相關檔案或記錄。Yahoo新聞 ・ 2 小時前
英超話題 ｜從歷史數據 揭示阿仙奴爭標機會
周日主場不敵曼聯，是阿仙奴連續第三場英超未能取勝，原本看似穩固的七分領先優勢，在一個周末後已縮減至四分。前阿仙奴奪冠隊長韋拉認為球隊的心理韌性仍然存在疑問。Yahoo 體育 ・ 10 小時前
名媛望族｜王浩信朗誦悼亡母惹劉松仁江美儀嘴角失守 江美儀解畫偷笑真相
TVB重播劇集《名媛望族》日前引起網絡上廣泛討論，繼江美儀喺與劉松仁嘅爆發戲份中，連續拋出3句英文對白引起迴響，王浩信於大太太韓瑪利病逝後嘅朗誦場口，再成為網絡熱話。日前，有網民表示喺大結局一集中，劉松仁及江美儀竟然偷笑王浩信。Yahoo 娛樂圈 ・ 18 小時前
綜援及公共福利金擬上調 2.2% 2 月 1 日起生效 包括長生津、傷殘津貼︱Yahoo
【Yahoo新聞報道】社會福利署今日（26 日）表示，政府已向立法會福利事務委員會提交文件，交代調整綜合社會保障援助（綜援）計劃標準項目金額，以及公共福利金計劃下多項津貼金額的建議安排，涵蓋高齡津貼、長者生活津貼及傷殘津貼。Yahoo新聞 ・ 15 小時前
支聯會案Day3 控方播1996年六四司徒華發言片段 李卓人手指抹眼角
支聯會被指煽動顛覆案周一（26 日）踏入第三天審訊，控方讀出開案陳詞並播放與案情有關的片段。庭上播放 1996 年司徒華在六四集會發言的片段時，在被告欄的李卓人抬頭望畫面，一度以手指抹眼角，他在片段播畢後再戴上眼鏡。法庭線 ・ 2 小時前