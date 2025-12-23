國務院安委辦派工作組 明查暗訪多地打擊盜採礦產

【on.cc東網專訊】內媒記者周一（22日）從國家礦山安監局獲悉，按照國務院安委會辦公室統一部署，由該局及公安部、自然資源部、生態環境部、市場監管總局、國家能源局等部門帶隊的6個專項工作組，近日對多地打擊盜採礦產資源整治工作進行明查暗訪。

針對廢棄礦洞排查封堵整治、嚴厲打擊盜採盜挖礦產資源行為，專項工作組分兩批前往全國12個重點地區展開工作，目前已完成對廣西、湖北、貴州、遼寧、河南、湖南、福建等地的明查暗訪。此次重點圍繞「排查是否全面、封堵是否有效、打擊是否有力、機制是否健全」展開，推動壓實屬地責任，全面擰緊打擊盜採「一件事」全鏈條責任。國務院安委會辦公室將繼續組織展開明查暗訪，推動各地區切實築牢礦產資源保護和安全生產防線。

截至目前，全國已累計排查出各類廢棄礦洞96,666個，整體封堵完成率達92.72%。由整治工作展開以來，自然資源、公安等有關部門查處盜採礦產資源行為568宗，行政處罰338人，移送司法機關處理102宗，刑事處罰403人。各地區還對履職不力的屬地政府主要負責人及監管人員展開約談31人次，給予黨政紀律處分29人次。

