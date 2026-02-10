國務院發布《一國兩制下香港維護國家安全的實踐》白皮書 稱維護國安「只有進行時，沒有完成時」｜Yahoo

【Yahoo新聞報道】《新華社》今早（10 日）報道，國務院新聞辦公室發布《「一國兩制」下香港維護國家安全的實踐》白皮書。白皮書強調，進入新時代，以習近平為核心的黨中央，全面準確、堅定不移貫徹「一國兩制」方針，強調維護國家主權、安全、發展利益是「一國兩制」方針的最高原則。面對香港局勢動蕩變化，中央政府堅持總體國家安全觀，除依照憲法和基本法有效實施對特別行政區的全面管治權，亦制定實施香港特區維護國家安全法，落實「愛國者治港」原則，支持香港特區切實履行維護國家安全的憲制責任，香港進入從由亂到治走向由治及興的新階段。

中央堅定支持香港特區維護國安

白皮書又說，香港維護國家安全的實踐，本質上是堅持和發展「一國兩制」事業的實踐，是保護 750 萬香港居民的基本人權、尊嚴和福祉的實踐，是促進世界和平與發展的實踐；面對當今世界百年變局，中國發展環境深刻複雜變化，「維護國家安全只有進行時，沒有完成時」，中央政府堅定支持香港特區全面準確貫徹「一國兩制」方針，堅定扛起維護國家安全的憲制責任，持續築牢國家安全屏障，以高水平安全護航「一國兩制」實踐行穩致遠。

「高水平安全」香港護航

白皮書強調香港要有「高水平安全」，揚言「有了高水平安全的香港」，定能迎接風險挑戰；廣泛凝聚社會共識，實現長治久安和長期繁榮穩定；也能充分發揮「一國兩制」制度優勢，更好融入和服務國家發展大局，在以中國式現代化全面推進強國建設、民族覆興偉業中創造新輝煌、作出新貢獻。

4 年多前發布《「一國兩制」下香港的民主發展》白皮書

2021 年 12 月，國務院新聞辦亦曾經發布《「一國兩制」下香港的民主發展》白皮書全面回顧香港特別行政區民主的產生和發展歷程，進一步闡明中央政府對香港特別行政區民主發展的原則立場。