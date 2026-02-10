黎智英案判刑｜相關報道列表一次睇
國務院發布維護國安白皮書「維護國家安全的鬥爭從未停止」李家超：意義重大 全力支持履行要求
國務院新聞辦公室發布《「一國兩制」下香港維護國家安全的實踐》白皮書，指出香港維護國安的鬥爭從未停止，強調中央政府對香港有關國安事務有根本責任，維護國安只有進行時，沒有完成時。特首李家超表示，白皮書意義重大、具有指導性和關鍵現實意義，對此有3點重要領會，又稱前壹傳媒創辦人黎智英被重判監禁20年，是對勾結外部勢力危害國安的歹毒圖謀，發出嚴厲警告。
白皮書全文約1.8萬字，以5個部分回顧香港自回歸以來多場示威和政治事件，包括2002年《基本法》第23條立法遭反對、反國教風波、2014年佔領事件、2016年旺角騷亂和2019年反修例事件等。又闡明中央政府對香港國安事務負有根本責任，由中央立法維護國安屬國際慣例，並在制定及實施《港區國安法》、完善選舉制度後，有效維護國安、有力維護特區憲制秩序等。
內容同時闡明香港特區切實履行維護國家安全的憲制責任，指出《港區國安法》實施以來特首和政府敢於擔當、善作善成，歷史性完成《基本法》第23條立法是履行了長期未完成的憲制責任，特區政府執法、檢控、司法部門亦無畏無懼、恪盡職守，依據法律有效維護國安，捍衛公平正義。白皮書形容國安猶如「空氣、陽光」，受益而不覺，失之則難存，維護國安沒有「局外人」，人人都是國家安全持份者，特區政府會持續加強宣傳教育，不斷增強香港居民國安意識。
須嚴防「民主」「自由」口號軟對抗
白皮書指出，維護政權安全必須把反中亂港勢力排除在特區管治架構之外，嚴防打著所謂「民主」、「自由」、「人權」口號的「軟對抗」，嚴防海外反中亂港活動倒灌香港，並必須發展壯大愛國愛港力量，形成更廣泛國內外支持「一國兩制」的統一戰線。內容提到香港維護國安時對人權保障作出了完善規定，保障香港居民依法行使權利和自由不受影響。白皮書強調，實踐證明維護國家安全並不是「緊箍咒」，而是「護身符」、「助推器」，重申香港居民依法享有選舉權、言論自由、集會、遊行、示威自由等各項權利。
李家超昨在行政會議前稱，特區政府會全力支持和履行白皮書的內容和要求，他作為特區首長和當家人，會領導和統籌特區行政、立法、司法機關貫徹履行維護國安的責任，又稱白皮書意義重大，對特區至為重要，具有指導性和關鍵現實意義。對此李家超有3點領會，包括維護國安鬥爭從未停止、國安風險依然存在，特區必須時刻警惕，特區要認真和切實履行維護國安的憲制責任，以及要以高水平安全護航「一國兩制」事業高質量發展，實踐白皮書要求。他說，《港區國安法》和《維護國家安全條例》築起維護國安的法律屏障，特區會堅定不移維護國家安全、履行天經地義的維護國家安全責任。
對出賣國家叛徒作最嚴正警告
黎智英串謀勾結外國勢力等3罪罪成，被法庭判囚20年。李家超表示，白皮書提醒特區政府必須時刻警惕國安風險，「白皮書嘅發布，更係對出賣國家和香港特區嘅叛徒，作出最嚴正嘅警告」，又批評黎長期利用《蘋果日報》荼毒市民、煽動仇恨和歪曲事實等，刑期對勾結外部勢力危害國家安全的歹毒圖謀，發出嚴厲警告。至於會否就各被告刑期上訴，李家超指律政司和警方將詳細研究，再作考慮。
國務院港澳辦表示，白皮書闡明制定實施《港區國安法》在「一國兩制」實踐過程中的重要里程碑意義，並全面回顧香港維護國安的實踐歷程，深入闡述中央政府維護國安的原則立場。中聯辦表示，白皮書發表是新起點，香港維護國家安全工作將向縱深推進，也堅信在中央全力支持下，香港維護國安的法律體系和執行機制定能固根本、穩預期、利長遠。駐港國安公署強調，維護國安是「一國兩制」實踐行穩致遠的重要基礎，香港維護國安的正義行動和法治實踐，不容任何外部勢力插手和干預。
全國人大常委、立法會主席李慧琼認為，白皮書為未來高水平安全發展指明方向，以事實為依據、以理據為支撐，形容是正本清源，振奮信心，正合其時。她在社交平台表示，白皮書指出維護國安是「一國兩制」方針的最高原則，也是特區的憲制責任，立法機關會堅定支持特首的領導，依法配合行政、司法機關，推動完善相關法律制度及執行機制，確保國安不受任何威脅。
原文刊登於 AM730 https://www.am730.com.hk/本地/1010593/國務院發布維護國安白皮書-維護國家安全的鬥爭從未停止-李家超-意義重大-全力支持履行要求?utm_source=yahoorss&utm_medium=referral
其他人也在看
鄭少秋喪女神隱3年 為亡友許紹雄激罕蒲頭
人稱「秋官」的78歲資深藝人鄭少秋今年入行踏入60年，近年淡出幕前的他自2019年ViuTV劇集《詭探前傳》後就再無香港劇集新作，同年尾與汪明荃在雲頂開演唱會後亦幾乎絕迹舞台，鮮有再作公開露面，只在2022年女兒鄭欣宜開演唱會時低調現身撐場，並在2023年年頭在機場巧遇好友汪明荃而露面，之後就再未有照片流出，近兩年可謂完全銷聲匿迹，就連汪明荃去年開演唱會時被問到請鄭少秋做嘉賓，亦坦言不想驚動他出山，又曾表示私底下難以聯絡。不過他仍心繫娛圈好友，早前許紹雄離世時，他亦有與太太官晶華送上花牌致意。
台北北投溫泉情侶離奇命案｜女友泡湯時間過長、男友受驚過度雙亡
台北北投發生一宗離奇溫泉命案。一對中年情侶在北投行義路一間溫泉餐廳浸溫泉時，女方疑因身體不適或環境因素在湯屋內猝死；男方隨後入內察看，疑因目睹摯愛慘狀受驚過度，引發心血管疾病發作，雙雙撒手人寰。
山頂陽光花園大宅兩度流拍 9,000萬劈到7,000萬都冇人要 銀主出奇招求甩手
再有罕見豪宅銀主盤推出拍賣。忠誠拍賣行公布，山頂加列山道48號陽光花園一幢單號洋房，將於本月26日以「一開即售」形式推拍。
金像獎2026 提名名單｜衛詩雅宣布陳家樂入圍影帝爆喊 DQ事件爾冬陞：若見諸相非相，則見如來
第44屆香港電影金像獎，今日(10日)公布提名名單。董事局爾冬陞主席率先致辭，表示香港電影金像獎的協會成員已經增加至17個，總共有超過2,500位個人及公司會員。
「吳若希家」成Google地圖新地標 面對被惡搞高EQ回應
Google嘅地圖功能可自行編輯，繼江若琳2024年於尖沙咀加連威老道炒車，因而被網民於Google Map上修改該地點至「江若琳灣」引起爆笑；近日，吳若希亦被惡搞，Google Map上山頂嘅位置出現「吳若希家」，唔少網民即截圖，笑言今次Google又被惡搞成功。
屯門酒樓片皮鴨放題驚現發霉餅皮 網民：應該係黑松露
近日有屯門街坊在社交平台群組爆料，指於區內一間酒樓光顧片皮鴨點心放題時，竟發現自助取用的餅皮疑似發霉，畫面相當嚇人。帖文一出即在網上引起熱議，不少網民直呼「好恐怖」，亦有人忍不住以黑色幽默回應，帖文隨即引起街坊對該酒樓衛生環境的關注。
屯門謀殺案死者女兒失聲驚叫 街坊入屋赫見男子頭顱布滿乾涸血漬
【on.cc東網專訊】屯門新秀街井頭中村昨日發生謀殺案。一名63歲男子頭部有嚴重受傷當場證實死亡，人員經調查後拘捕死者妻子。
【Aeon】周三新鮮日（只限11/02）
聽日係AEON周三新鮮日，精選多款TOPVALU產品、新鮮蔬果、肉類海產、糧油雜貨、零食飲品；今期精選有中國香印提子 $25、加拿大海參 $45、卡樂B北海道薯條三兄弟 $75！特定aeon分店指定特許銷售商仲有周三新鮮日優惠！
傳S媽請律師防具俊曄爭大S遺產 小S發聲：心思非常骯髒
台灣女星徐熙媛（大S）去年2月2日不幸因病離世，其家人好友及粉絲都傷心不已。上星期，大S離世一周年，由其丈夫具俊曄設計打造的紀念雕像揭幕，S媽、小S、具俊曄及大S生前一眾好友都有現身墓園。不過近日有傳S媽因大S遺產事宜請來律師團隊，在遺產事宜上防範具俊曄。
醫美直擊 首爾篇 ｜何依婷主持醫美旅遊攻略節目 57歲綠葉黃梓瑋醫美應對「豪華臀」
由何依婷（Regina）主持連同兩位「花生友」關嘉敏、陳嘉佳合作，共12集攻略式扮靚旅遊節目《醫美直擊 首爾篇》。
食客怒斥酒樓團年飯套餐七個餸 網民：加一味「美點雙輝」就解決問題
農曆新年將至，不少家庭都會預訂酒樓團年飯，寓意一家人齊齊整整、好意頭。不過近日就有食客因為「七個餸」問題而大感不滿，在網上發文怒斥酒樓安排失禮，隨即引爆網民熱議，更掀起一場關於「食七」與傳統圍菜規矩的討論。
2026丙午馬年，農曆新年初一穿錯色小心破財？Threads熱討12生肖「漏財色」，火太旺會燒掉財運
2026丙午馬年，看到丙午同為火的屬性就知道今年火很旺！火旺的話，對於屬土的人可以加強運勢，但太旺又不是太好，小心隨時旺到燒走財運！Threads就有貼文提醒12生肖在2026的「漏財色」，穿了隨時會令火氣太旺太衝動而漏財呢！
卡域克長勝斷纜：絕不是曼聯最佳水準
【Now Sports】曼聯在看守領隊卡域克回歸後首次失分，錯失升上三甲，他坦言球隊今仗未能展現最佳水準。曼聯周二作客韋斯咸，僅憑後備上陣的錫斯高補時建功，以1:1逼和對手，未能延續卡域克上任後的4連勝強勢，他賽後說：「我們有點兒失望，絕不是我們的最佳水準。在那時候，只能找方法向前走，我為此感到懊惱。」不過他為球隊再次展現士氣表示鼓舞，又稱讚錫斯高入球出色。「我們只有短時間在一起，今仗到最後只取1分，這是得來不易，我們會從中得到一些正面東西。」由於曼聯已在英格蘭足總盃下馬，故下仗是10天後聯賽作客愛華頓，有足夠時間調整。卡域克最後亦不忘祝福前效力球會：「我希望他們護級成功，那是我人生重大的一部份，有過美好回憶，希望他們留在英超。」
卻奧斯：C朗一走沙超聯玩完
【Now Sports】有關基斯坦奴朗拿度最近與沙特阿拉伯聯賽之間的爭拗，前皇家馬德里隊友卻奧斯直言，如果他們趕走了這名超級球星，這個聯賽不會有人看。基斯坦奴朗拿度因不滿沙特阿拉伯公共投資基金（PIF）資源分配不公，沒有給予他所效力的艾拿素足夠支持度，因此罷踢了該隊最近的兩場比賽，以示抗議，但也有官員走出來指責C朗此舉是得罪了「米飯班主」。卻奧斯（Toni Kroos）最近在自己的網上平台節目，則認為C朗如果決定離開沙特的話，損失的是沙特：「C朗到來前，幾乎無人知曉這個聯賽的存在，而現在他們卻對這位將他們推向世界球壇的功臣如此不敬。如果C朗明天離開，這個聯賽將失去所有魅力，沒有他，根本沒有會問沙特聯賽的賽果。」事實上，這名退役球星一向不同意球星為錢而去沙超聯征戰，而他重申：「沙特聯賽就是一種奇怪的現象，突然因為球星加盟而得到關注，所以沒有了球星，他們根本難成氣候。」
UNIQLO x JWA 2026春夏系列2.27登場！請鎖定Baggy牛仔褲、Quarter-Zip、襪子、背包都很好看
UNIQLO皇牌JW ANDERSON 2026春夏設計師聯名系列在2月27日登場！各位想以親民價入手Dior創意總監Jonathan Anderson的設計，來來來，在UNIQLO都可以尋到寶，一起來看這季的學院風設計服裝。
英超 ｜曼聯連勝斷纜 絕平韋斯咸 紅魔死忠「髪再生」
曼聯絕平韋斯咸，未能5連勝，令紅魔死忠球迷「髪哥」Frank Ilett未能如願剪髪，他已493日未曾踏入理髮店，繼續「髪再生」。
廖碧兒推出自家品牌咖啡 被質疑與舊愛陳豪爭生意 親回應強調有分別
陳豪於2019年創立精品咖啡店Blooms Coffee，被封「咖啡達人」，高峰時期有過6間店舖；去年位於觀塘apm商場嘅分店被發現突然結業，陳豪回應指因為該店舖位置原本唔屬於正式舖位，只係租來試試，而商場想收回該店鋪作其他用途，因而另覓合適地方，並指咖啡店生意其實唔錯。近日，陳豪舊愛廖碧兒宣布推出自家品牌咖啡，並於社交平台積極宣傳，卻被網民質疑與陳豪爭生意。
食物安全｜央視再揭內地「毒蔬菜」流入市場！非法用劇毒禁藥「克百威」附12大最髒蔬菜名單、呢款蔬菜最多農藥殘留！
央視繼上次踢爆雲南、湖北等地農戶非法使用「甲拌磷」及「克百威」等劇毒農藥種植番薯後，最近央視又再踢爆農戶用毒性極強的農藥「克百威」種植蔬菜，引起大眾對於「毒蔬菜」恐慌！央視播出的影片直擊多個蔬菜生產基地，發現國家早已明令禁止使用的「高毒農藥」竟然在田間地頭隨處可見。農戶為了追求產量，無視禁令偷偷施藥。更令人心寒的是，部分農戶直言：「菜都是賣到外面去了，他打的藥都是長得快，就漂亮。這菜我也不吃，你讓我要都不要。」這意味著，最毒的蔬菜全都流向了市場。
康城租樓中伏！ 簽咗臨約先知同層有凶宅 代理搬「合約精神」拒退訂金 網民教路報《東張》：搞大件事通常有彎轉｜消委會曾引案例：代理須賠償
將軍澳日出康城近日有租樓個案引起熱議。有網民於Threads發文表示，透過連鎖地產公司租入日出康城首都一個單位，惟在簽訂臨時租約後才發現同層有凶宅，質疑負責代理違反操守。
Coach手袋新任「斷貨王」是這款！Chelsea Bag黑、啡、麂皮三款直接令人選擇困難
Coach手袋近期的設計真的要用開於掛來形容，款款都令手袋迷入坑很想搶回家。近期就有這款Chelsea 30、36，兩個尺寸各有特色，配色有黑、啡還有麂皮款，每款背起來都覺得很好看，讓手袋迷都陷入選擇困難了！