國台辦促美停止武裝台灣 反對任何軍事聯繫

【on.cc東網專訊】美國國務院近日歡迎台灣提出總值1.25萬億元新台幣（約3,250億港元）的防務特別條例，中國大陸國台辦發言人朱鳳蓮周三（11日）重申堅決反對美台開展任何形式的軍事聯繫，敦促美方停止武裝台灣。

朱鳳蓮強調台灣是中國的台灣，解決台灣問題是中國人自己的事，不容任何外來干涉。她敦促美國恪守一個中國原則和中美三個聯合公報規定，在台灣問題上謹言慎行，停止向「台獨」分裂勢力發出錯誤信號，停止干涉內政。民進黨當局為了謀取政治私利，甘當美國軍火商的提款機，只會讓台灣陷入更加危險境地。她正告民進黨當局，倚美謀「獨」、以武謀「獨」是螳臂擋車，自取滅亡。

廣告 廣告

有指台美可能春節前簽署貿易協議，朱鳳蓮批評民進黨當局無原則媚外，無底線賣台，若消息屬實，台灣的傳統產業將受到嚴重衝擊。

此外，台灣地區領導人賴清德日前祝賀日本首相高市早苗勝出眾議院選舉，並稱期待台日延續共同價值，攜手面對區域挑戰。朱鳳蓮指出，賴清德當局罔顧日本在殖民台灣期間犯下的滔天罪行，借機散布媚日謬論，貼靠諂媚之姿令人不齒。

【更多即時新聞詳情請上東網新聞】