國台辦副主任指兩岸和平 九二共識是關鍵

【on.cc東網專訊】北京台資企業協會周五（26日）舉行成立35周年暨在京台胞新春聯誼會，中共中央台辦、國務院台辦副主任潘賢掌致詞時表示，堅持體現「一個中國」原則和九二共識，是確保兩岸關係和平發展的關鍵。

北京台協於1990年成立，是大陸成立的第一家台資企業協會。潘賢掌致詞稱，廣大台胞台企是大陸改革開放和現代化建設的見證者、參與者、受益者，也是兩岸關係和平發展的推動者、維護者。他希望廣大台胞鄉親明辨大勢，堅決反對「台獨」分裂和外部勢力干涉，與大陸攜手，共同維護台海和平穩定，共創民族復興的美好未來。他指出，大陸經濟韌性強、潛力大、長期向好的基本面沒有改變，為台胞台企提供了廣闊舞台。

北京市委常委馬駿表示，北京市將持續優化營商環境，落實同等待遇，支持台胞台企共享北京發展機遇。北京台協會長陳文錧稱，協會將繼續團結、服務好在京台胞，為京台融合發展貢獻更大力量。國民黨主席鄭麗文、前主席馬英九、中華青雁和平教育基金會董事長洪秀柱等人分別致賀，鄭麗文指台資企業協會是推動兩岸關係和平發展的關鍵力量，國民黨願與北京台商台胞一起努力，為兩岸同胞謀取最大福祉，為民族復興開闢宏偉前程。

