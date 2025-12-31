國台辦稱圍台軍演旨在警告台獨及外部勢力 賴清德批中國威權持續擴張

解放軍周一(29 日）起進行圍台軍演，圖為台灣海巡署周一針對中共軍演作出監視行動。 (Photo by Taiwan's Ministry of Defense/Anadolu via Getty Images)

周一（29 日）開始的中國解放軍「正義使命 - 2025」包圍台灣演習，似有結束迹象。解放軍戰艦已逐步駛離台灣，但北京未有宣佈軍演已結束。國務院台灣事務辦公室今日（31 日）稱，有關軍事行動是對台獨分裂勢力和外部勢力干涉的嚴重警告。台灣總統賴清德則批評，今次軍演並非單一事件，中國威權正持續擴張，對區域穩定帶來高度的不確定風險。

一日內 35 架次解放軍軍機飛越台灣空域

台灣海洋委員會主任委員管碧玲昨日（30 日）深夜發文稱，海上情勢已經趨緩，艦船艇都已陸續駛離，惟中國未宣佈軍演結束，海巡署應變中心今日仍然持續運作。台灣國防部指出，由昨日上午六時至今日上午六時，台方共偵測到 77 架次解放軍軍機、17 艘軍艦及八艘公務船在台灣周邊活動，其中有 35 架次解放軍軍機逾越了中線進入台灣北部、中部及西南部空域。

廣告 廣告

在今日的國台辦例行記者會上，日本放送協會記者查詢圍台軍演是否已結束，發言人張唅拒絕回答，表示「關於演習的具體事宜，請你向有關部門具體詢問」。但她評論今次軍演稱，有關軍事行動是對台獨分裂勢力和外部勢力干涉的嚴重警告，是捍衞國家主權和領土完整的必要正義之舉。張唅批評賴清德當局搞台灣分裂活動，無原則媚外、無底線賣台。

台灣國防部周一（29 日）發佈一張照片，據稱是 F-16 V 戰機透過「狙擊手先進標定莢艙」監控中共殲 16 戰機的畫面。 (Photo by Taiwan's Ministry of Defense/Anadolu via Getty Images)

賴清德今日在主持將官晉任授階典禮時致詞說，中國對台灣軍演並非單一事件，近期從日本周邊到南海，再到對台進行侵擾行動，中國威權持續擴張、升高脅迫，對區域的穩定，帶來高度不確定風險，也影響全球的航運、貿易與和平。他強調，面對當前多變的敵情及手段，期許將軍們及所有軍隊幹部以更高標準帶領部隊，強化戰備紀律與指揮效能。

新華社解讀：解放軍演練了制空權、制海權

中共官媒新華社昨日發文引述「多位軍事專家進行解讀」，歸納出圍台軍演「三大特點」：

一、開局即打 - 此次軍演一展開就組織了艦炮實彈射擊，這表明參演部隊能夠充分做到平戰融合、訓戰一體。東部戰區還實施了遠程火力實彈射擊，火力運用是遠近銜接、高低搭配的，台獨分裂勢力所有的能源設施、主要港口、軍事基地都在解放軍的火力網覆蓋之下，展現了解放軍對台島及其周邊強大的火力懾壓和聯合打擊能力。

二、圍三闕一 - 以武拒統是癡心妄想，所有的外逃路線和外逃資源都會被截斷。三面合圍實質上展示了解放軍對台獨分裂勢力進逼圍困、對外部干涉勢力遠域拒止的能力，也就是內封外拒。

三、圍島鏈條越收越緊 - 通過大範圍戰場梯次布局、大規模聯合懾壓打擊以及大區域立體進逼封控，解放軍充分演練了奪取關鍵地域的制空權、制海權等，以及對重要目標的遠程精確打擊能力。

台灣國防部今日（31 日）公佈，由昨日（30 日）上午六時至今日上午六時，偵測到 77 架次解放軍軍機在台灣一帶空域活動。 （國防部 / X）

《聯合新聞網》刊登台灣國安局前局長李翔宙的分析文章，形容中共這次軍演展現若干前所未見的特徵，標誌對台軍事威脅新階段。「開局即打」即興作戰模式，宣示已擺脫傳統漸進序列的僵化戰略思維。面對中國軍事展示，美國反應異常謹慎而曖昧，反映華府在台海問題的戰略困境；戰略模糊原是為保留政策彈性，卻被迫轉為戰略被動。

法國專家：試圖影響台灣民意及 28 年大選

對台灣而言，中共展現令人不安的常態化威脅，而戰略模糊正讓位於戰略清晰，意味衝突風險的實質上升。李翔宙警告，台海和平從未如此脆弱，參與者的戰略選項也從未如此有限，如何在軍備競賽、相互威懾與維護和平間找到平衡，考驗所有決策者智慧，答案尚不明朗，但時間窗口正快速關閉。

亞洲中心智庫主席 Jean Francois Di Meglio 接受法國 BFM 電視台訪問時則認為，正對台灣政府的言辭日益強硬，中國如今所做的不僅是軍事施壓，同時也是在試圖影響台灣的民意。台灣民眾可能會感到不滿，並抱怨政府在某程度上激化了中國的反應。中國希望打擊台灣社會的士氣，共影響 2028 年的選舉。

不過他指出，中國每一次演習的強度都在升級，但最終都會碰到一個明確的現實：無論是對台灣進行登陸作戰、對島嶼實施全面封鎖，還是任何類似行動，至今都從未發生過，在當前條件下，技術上都是不可行。他說：「等到那一天他們真的這麼做了，才能說明他們具備這種能力。而他們之所以今天沒有這麼做，正是因為他們還不具備這種能力。」