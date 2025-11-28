國台辦轟「台獨」意味戰爭 福建海警巡金門海域

【on.cc東網專訊】台灣地區領導人賴清德周三（26日）召開安全高層會議，拋出所謂守護民主台灣國家安全行動方案，稱將推出歷史性的1.25萬億元新台幣（約3,100億港元）防衞預算等。大陸國台辦發言人陳斌華周四（27日）回應時強調，「台獨」意味着戰爭，是死路一條，如「台獨」分裂勢力膽敢突破紅線，陸方必將斷然出手、迎頭痛擊。

陳斌華批評，賴清德的分裂謬論充斥敵意與對抗、偏執與狂妄，充分表明其「台獨」立場冥頑不化，滋事挑釁肆無忌憚，再度暴露出其「戰爭煽動者」的兇惡面目。陳斌華指出，統一是歷史定論，制度不同，不是統一的障礙，更不是分裂的藉口，「兩制」台灣方案是和平方案、愛台方案，會充分考慮台灣現實情況、充分吸收兩岸各界意見、充分照顧到台胞利益和感情。他正告賴清德及民進黨當局不要玩火，玩火者必自焚，「以武謀獨」、鋌而走險只會自掘墳墓。

大陸海警局東海分局新聞發言人朱安慶另表示，福建海警周五（28日）在金門附近海域依法開展常態執法巡查。本月以來，福建海警組織艦艇編隊持續加強金門附近海域執法巡查，進一步強化有關海域管控力度，維護包括台灣地區在內的中國漁民合法正當權益和生命財產安全，保障廈金海域正常航行和作業秩序。

