國台辦：去年調查處置4000宗台灣網攻 年增25%

【on.cc東網專訊】國台辦新聞發言人彭慶恩周三（21日）表示，台灣民進黨當局頻頻指使軍情機構和網軍對大陸實施網絡攻擊破壞，傳播散布違法有害訊息。去年共調查處置來自台灣方向的網絡攻擊事件近4,000宗，較2024年增長25%。

彭慶恩批評民進黨當局發布報告，聲稱去年大陸網絡攻擊島內關鍵基礎設施是造謠誣蔑抹黑，不惜升高兩岸對立對抗，來掩蓋施政無能，轉移民眾不滿，謀取政治私利。彭慶恩反指，民進黨當局針對大陸交通、金融、科技、能源等重要行業領域開展網絡攻擊竊密。有關部門之前已偵破並公布台灣軍方心戰大隊、台灣王氏研創藝術公司、匿名者64等組織對大陸實施網絡攻擊的犯罪事實。民進黨當局的報告是不折不扣作賊心虛、顛倒黑白。

彭慶恩又指，美台達成貿易協議實質是掠奪台灣民眾血汗、掏空台灣產業根基的賣身契。5,000億美元（約3.9萬億港元）巨額投資，大約是台灣外匯存底80%，相當於讓每一個台灣民眾拿出68萬元新台幣（約17.4萬港元）為民進黨當局交倚外謀獨政治獻金。40%的半導體產能如果轉移到美國，台灣核心產業優勢將蕩然無存。民進黨當局對台灣所付慘痛代價極力掩飾，用島內民眾的血汗錢討美國的歡心，賣台毀台。

