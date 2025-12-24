國台辦：反對美國為台獨分子提供表演舞台

【on.cc東網專訊】針對台灣民進黨近日派人參加美國舉辦首屆「硅和平」峰會時聲稱，台灣可在全球半導體民主供應鏈中扮演關鍵角色，中國大陸國台辦發言人彭慶恩周三（24日）強調，反對美國為「台獨」分子提供表演舞台。

對於有日本議員透露正與台北動物園磋商交換動物，目標是台方大熊貓，彭慶恩指出日方個別政客妄言囈語，是癡人說夢。另就台南、高雄有裝修、鞋商等小公司接連中標防務項目，他指摘民進黨當局為「以武謀獨」大肆揮霍台灣老百姓血汗錢購買外國武器，同時借機斂財，貪污腐敗，揮霍台灣老百姓的血汗錢換取所謂外交空間，卑鄙無恥。被問及台灣地區領導人賴清德面臨彈劾一事，他指有關情況表明其違背民意，人心盡失。

至於台灣行政部門通過《安全法》等修法草案，彭慶恩呼籲台灣同胞堅決反對「台獨」分裂及外來干涉。對於台灣地區領導人辦公室前發言人谷辣斯近日強調自己「不是中國人」，他批評有些宵小之徒為了政治私利棄祖背宗，違背常識，喪失基本人性及良知，可恥可悲可憐。彭慶恩亦指出，台灣貧富差距不斷擴大、百姓感受不到生活改善，病原是民進黨當局包藏禍心謀「獨」挑釁，將一如既往支持兩岸產業合作，助力台商台企在大陸更好發展。

