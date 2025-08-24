國台辦：民眾再對民進黨惡鬥鬧劇說不 表明「台獨」分裂不得人心

51歲楊恭如於1995年參加亞洲小姐，勇奪冠軍，被譽為「亞姐中的亞姐」；入行後隨即備受力捧，擔正做劇集女主角，拍過唔少劇集和電影，包括《雪花神劍》、《我和殭屍有個約會》、《甜蜜蜜》、《風雲之雄霸天下》等等，喺火紅之際，2022年突然被爆出介入前「上海富商」周正毅婚姻，周正毅一度公開維護楊恭如而鬧出風波，楊恭如轉到內地工作並於上海定居。已淡出香港娛樂圈多年嘅楊恭如僅間唔中喺社交平台分享美妝保養、遊山玩水、帶媽媽去旅行等資訊，亦於去年加入帶貨行列。

Yahoo 娛樂圈 ・ 1 天前