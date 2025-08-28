炎明熹現身聲夢聚會 日前遊日落淚粉絲心痛
國外30歲玩家分享久坐不運動後果引熱議！超多熱心網友分享更健康小撇步
現代人在辦公室中的工作常常一坐就是一整天，而回到家之後，往往一打開自己的遊戲主機、電腦又會再坐上幾個小時，等於一整天都坐在電腦前。不過，其實長期久坐對於身體可能不是太好的習慣，最近國外一位才 30 歲的玩家就分享，自己一天坐在電腦前 16 小時，也長期吃大量垃圾食物，結果身體的許多地方都變得很痛，並被診斷出重複性勞損（RSI），也引起許多熱心網友給他建議，希望那位 30 歲網友能夠改善生活習慣與自己的椅子、桌子高度等設備，努力找回健康的身體。
國外 Reddit 上有一位網友 Brave-Bell-3422 分享，表示雖然自己才 30 歲，但最近他的手臂、背部等部位開始隨機出現疼痛，結果經醫生診斷後，確定是重複性勞損（RSI）所引起的，這個病症因為壓迫或者長期固定姿勢而誘發，會造成人體的肌肉、骨骼或者神經系統的損傷。而 Brave-Bell-3422 也承認，這可能與他的生活習慣有關：他一天會坐在電腦前 16 小時、沒有運動習慣，又吃了很多垃圾食物，他並表示自己會戒除一個月遊戲，並且也想換新椅子，並表示：「30 歲都這麼慘了，無法想像 50 歲會變多糟糕。」
Brave-Bell-3422 的貼文下也引起了許多網友熱心留言，就有人提到，在選新椅子時關注有沒有給腰部更多的支撐可能有幫助，而也有人分享，自己 29 歲時也有碰到類似的事情，但後來選擇了抗炎飲食、開始跑步之後情況就進一步改善。也有人進一步分享，多吃蔬菜、水果，然後避免高鹽飲食都是不錯的改變，並且如果生鮮蔬果太貴的話，也可以選擇冷凍或者罐頭食品，這些都是不錯的選擇。
而也有許多網友針對 Brave-Bell-3422 的設備挑選給出建議，提醒他可能要挑選能讓自己雙腳落地、輕鬆坐直的椅子，同時前臂要能放在桌子上而不是懸空，而平常坐下一段時間之後就站起來，讓血液循環順利一點，也可以上健身房運動、跑步，這些可能都會有助於改善 Brave-Bell-3422 目前的身體狀態，讓他能夠重新找回自己的健康，而對於我們來說，如果自己有像 Brave-Bell-3422 一樣的這些習慣的話，可能也能嘗試著做出改變，以免病痛找上自己。
緊貼最新科技資訊、網購優惠，追隨 Yahoo Tech 各大社交平台！
🎉📱 Tech Facebook：https://www.facebook.com/yahootechhk
🎉📱 Tech Instagram：https://www.instagram.com/yahootechhk/
🎉📱 Tech WhatsApp 社群：https://chat.whatsapp.com/Dg3fiiyYf3yG2mgts4Mii8
🎉📱 Tech WhatsApp 頻道：https://whatsapp.com/channel/0029Va91dmR545urVCpQwq2D
🎉📱 Tech Telegram 頻道：https://t.me/yahootechhk
其他人也在看
甜品食譜｜朱古力脆皮年糕
表面脆，內裡又Q糯 朱古力味嘅年糕 好像麻糬波波，但又不會太煙韌 材料簡單易做 fb: https://facebook.com/ahsnakescafe ig: https://instagram.com/ahsnakescafe youtube：https://www.youtube.com/@ahsnakescafe blog: https://ahsnakescafe.blogspot.com/Cook1Cook煮一煮 ・ 5 小時前
港鐵暈倒事件的暖心謎團：乘客聯盟背後的驚人善意？
搭港鐵也能遇上暖心大戲？最近，一位香港網友在Threads上分享了一段超感人的經歷：某天在九龍塘站的港鐵車廂內，一名日本遊客突然暈倒，車上乘客瞬間化身救援隊！Japhub日本集合 ・ 18 小時前
直播主用嘅電腦都係砌返INTEL穩陣？！一步一步幫雪糕仔砌新機！
好耐無幫朋友砌機 今次出手打救做開打機直播嘅雪糕仔 而每次一講到幫直播主砌機 我都一定係追INTEL砌 無他嘅，工作上嘅穩定性來講INTEL都仲係最好林仔 ・ 5 小時前
DNA 在壓力下緊密纏繞的科學發現
長久以來，科學界普遍認為在壓力下，DNA 鏈會形成結，並且會纏繞成混亂的形狀。然而，劍橋大學的新研究顯示，當 […]TechRitual ・ 23 小時前
Amazon 優惠｜Sony 舊款清貨 WH-1000XM4 砍至近對折，HK$1,540 歷史低價直送香港
隨著新款推出，Sony 的舊款旗艦降噪耳機現在也進入了舊款清貨節奏。目前 WH-1000XM4 正以 US$198（約 HK$1,540）的歷史低價在 Amazon 上促銷，力度接近對折，而且直送香港地址。Yahoo Tech HK ・ 16 小時前
南韓國會立法通過禁止中、小學生上課使用手機
南韓國會日前以壓倒性優勢通過法案，從 2026 年 3 月起禁止全國中、小學生在上課期間使用手機等智能設備。Yahoo Tech HK ・ 15 小時前
Apple 曾有機會收購 Tesla 和 Netflix？但都被 Tim Cook 否決了
作為當今世界上現金儲備最充足的公司之一，Apple 過往有著豐富的收購歷史。而在昨日刊出的一篇長文中，The Information 披露了不少涉及 Apple 大型交易背後的細節。Yahoo Tech HK ・ 16 小時前
Nothing Phone (3) 店內演示單位顯示假相機樣本
根據 Nothing 的聯合創辦人 Akis Evangelidis 的說法，該公司最近因為一個疏忽而陷入困境 […]TechRitual ・ 22 小時前
比 Sony 還要懂！前PS執行長談任天堂對玩家的理解無人能及
近幾年遊戲產業被認為進入寒冬，大量遊戲公司裁員，就連 Xbox 和 PlayStation 主機背後的微軟和索尼，都面臨不小的震盪，然而卻有一家大型遊戲公司相當穩定，那就是任天堂。先前才公開數據，顯示過去 1 年的離職率僅 2%，甚至平均員工的年資都達到 14 年，流動率非常的低。而近日，前索尼互動娛樂（SIE）執行長Shawn Layden，就表示任天堂比起索尼更懂玩家與遊戲產業。Yahoo Tech HK ・ 1 天前
Elon Musk 對 Waymo 的 LiDAR 技術能力提出質疑
Tesla 首席執行官 Elon Musk 在過去經常表達對 LiDAR 的看法，但最近他持續討論該技術的不足 […]TechRitual ・ 1 天前
TSMC 2nm 晶片計劃於第四季進入量產階段
年初時，有報導指出台積電在其 2nm 晶片的產量上遇到困難，這一情況被認為可能會導致 Apple 等主要客戶的 […]TechRitual ・ 1 天前
11公司入選遊戲優化和推廣計劃 港企以遊戲推廣自家IP 倡關注精神健康
IP商品化已成為市場一大趨勢，而要令IP角色廣為人知，宣傳和推廣手法，以及滲透途徑均非常重要。有公司用電腦遊戲為媒介推廣自家IP人物，並盼引起公眾關注精神健康議題。相關公司在第五屆「香港遊戲優化和推廣計劃」入選將參加2025年東京電玩展，向潛在海外合作夥伴展示其作品，助本港遊戲向海外推廣。 由香港數碼娛樂協會主辦am730 ・ 1 天前
中國銀河(06881)中期純利58.85億人幣升55.62% 每10派息1.25元
中國銀河證券股份有限公司(06881)公布截至2025年6月30日止中期業績:普通權益持有人應佔溢利: 58.85億元人民幣, 同比升 55.62% (去年同期為37.82億元人民幣)每股盈利: 54分人民幣派息: 每10股派1.25元人民幣, 相當每股派12.5分人民幣(ST)infocast ・ 13 小時前
若不干預 肝癌患者勢2050年翻倍 中大：全球六成個案可預防
肝癌為本港第三大癌症殺手，香港中文大學醫學院與內地學者領導的《刺針》肝癌委員會發表報告，指全球逾六成肝癌病例可預防，包括透過加強肝炎疫苗接種、減少酒精攝入及管理肥胖等代謝因素等。團隊預測，倘若不加以控制該上升趨勢，全球肝癌患者及死亡人數將在2050年翻倍。 肝癌分別是全球和香港第六及第五大常見癌症，與肺癌同為「沉am730 ・ 1 天前
日本漫畫該「按照國際標準來畫」？掀全球ACG迷反對 連 Elon Musk 都指責摧毀藝術
先前《膽大黨》動畫第二季因為致敬日本知名樂團「X JAPAN」的片段，未告知團長 Yoshiki 而引發爭議。其中曾和 Yoshiki 合作過的律師紀藤正樹，就提到日本漫畫和動畫的國際化是必要，應該按照「國際的標準」來製作。沒想到該言論迅速在網路上傳開，引發日本和其他各國的網友反彈，認為日本動漫有自己風格和文化，甚至連馬斯克都同樣批評，認為這樣只會：「摧毀藝術」Yahoo Tech HK ・ 13 小時前
HUAWEI Watch D2 即將推出「預約量度血壓」功能!
近日 HUAWEI 於官方 X 平台發佈一則新預告，宣佈即將為 HUAWEI Watch D2 推出「預約量度血壓」功能，讓用戶可根據個人需要，自訂每日量度血壓的時間，進一步提升穿戴裝置的使用體驗。Mobile Magazine ・ 20 小時前
男生招架不住！這3星座女天生自帶萌感，骨子裡的可愛就是必殺技
有些女生天生就自帶「萌感」，不管是神情舉止還是相處氛圍，都能讓男生瞬間心軟，完全沒有抵抗力。來看看誰是星座界的「萌感天花板」，快檢查自己有沒有上榜！姊妹淘 ・ 1 天前
Tesla 預告期待已久的 Model Y 新款型號將於周五發佈
Tesla 似乎即將發佈期待已久的 Model Y 新版本，預計在星期五推出。該公司在其歐洲及中東的社交媒體帳 […]TechRitual ・ 21 小時前
PlayStation史詩級更新！商店可「一鍵退款」流程大簡化
通常而言，玩家們在 Steam 等線上遊戲平台買遊戲時，如果平台方有透明、簡單的退款流程就會更受到玩家們歡迎，例如 Steam 就能接受玩家們在遊玩時數兩小時內遞交退款申請，以防玩家們買到自己不適合的遊戲。而事實上，在 PlayStation 平台其實一直以來也能透過客服進行退款申請，而現在 Sony 決定讓玩家們更方便，只需要透過 APP 或者帳號頁面查看自己的交易紀錄就能一鍵提出申請，極大簡化了流程，也讓許多玩家們大讚：「史詩級更新！」Yahoo Tech HK ・ 16 小時前
驅鬼還是攪鬼？「田宅官」有異色、眼神空洞靈體跟身？破解玄學老千騙財技倆
媒體不時流傳玄學老千騙財的新聞，條「橋」又離奇地舊，不過又有人受。 這些事件，往往儀式感十足，先由助手吹噓一番，然後有各式奇怪道具及儀式，最後埋門一腳，老千就說你有靈體跟身、必須斥鉅資超渡，而且好像買冰鮮雞一般、逐隻計！有些媒體，為了吸睛，全力配合吹捧，把沒有的事以編劇手法說成真的一樣，還捕風捉影地拍攝一番，製造氣氛詭異的場景，說好鬼的故事。 天下老千所用的「鬼橋」，主要有二：就如美國股神畢菲特透露的股巿致勝要訣，即善用貪婪和恐懼。玄學老千也深諳此中妙用，說可以用甚麼「五鬼運財」的方法為你增財；或說你有冤親債主纏身、必須「滅甩」。 受害者都是普通巿民，有時不發達無所謂，但聽說有鬼跟身，就會毛骨悚然。 針對這些可能的Scams，我們要清醒地考慮：這「靈媒」是否真看到靈體、還是自己老作？ 我們千萬不要盲目相信來說有鬼的人。是否真有奇事，其實可以從幾方面分析： 一、有些先人因留戀世間、或太記掛親人，死後沒有去投胎，只跟住自己愛的人，就這樣困在一個不屬於他們的空間。在這情況下被跟的人都會感覺到，而且自己臉上會有一層青青藍藍暗暗的霧氣，特別會在面上「田宅官」浮現，「田宅官」是眉與眼之間的部位，即ETNet ・ 22 小時前