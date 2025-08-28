國外30歲玩家分享久坐不運動後果引熱議！超多熱心網友分享更健康小撇步

現代人在辦公室中的工作常常一坐就是一整天，而回到家之後，往往一打開自己的遊戲主機、電腦又會再坐上幾個小時，等於一整天都坐在電腦前。不過，其實長期久坐對於身體可能不是太好的習慣，最近國外一位才 30 歲的玩家就分享，自己一天坐在電腦前 16 小時，也長期吃大量垃圾食物，結果身體的許多地方都變得很痛，並被診斷出重複性勞損（RSI），也引起許多熱心網友給他建議，希望那位 30 歲網友能夠改善生活習慣與自己的椅子、桌子高度等設備，努力找回健康的身體。

示意圖，與本文無關(Credit:Getty Images)

國外 Reddit 上有一位網友 Brave-Bell-3422 分享，表示雖然自己才 30 歲，但最近他的手臂、背部等部位開始隨機出現疼痛，結果經醫生診斷後，確定是重複性勞損（RSI）所引起的，這個病症因為壓迫或者長期固定姿勢而誘發，會造成人體的肌肉、骨骼或者神經系統的損傷。而 Brave-Bell-3422 也承認，這可能與他的生活習慣有關：他一天會坐在電腦前 16 小時、沒有運動習慣，又吃了很多垃圾食物，他並表示自己會戒除一個月遊戲，並且也想換新椅子，並表示：「30 歲都這麼慘了，無法想像 50 歲會變多糟糕。」

Brave-Bell-3422 的貼文下也引起了許多網友熱心留言，就有人提到，在選新椅子時關注有沒有給腰部更多的支撐可能有幫助，而也有人分享，自己 29 歲時也有碰到類似的事情，但後來選擇了抗炎飲食、開始跑步之後情況就進一步改善。也有人進一步分享，多吃蔬菜、水果，然後避免高鹽飲食都是不錯的改變，並且如果生鮮蔬果太貴的話，也可以選擇冷凍或者罐頭食品，這些都是不錯的選擇。

而也有許多網友針對 Brave-Bell-3422 的設備挑選給出建議，提醒他可能要挑選能讓自己雙腳落地、輕鬆坐直的椅子，同時前臂要能放在桌子上而不是懸空，而平常坐下一段時間之後就站起來，讓血液循環順利一點，也可以上健身房運動、跑步，這些可能都會有助於改善 Brave-Bell-3422 目前的身體狀態，讓他能夠重新找回自己的健康，而對於我們來說，如果自己有像 Brave-Bell-3422 一樣的這些習慣的話，可能也能嘗試著做出改變，以免病痛找上自己。

