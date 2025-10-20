不斷更新｜累計 16 名議員宣布棄選立法會
國安機關掌握美國攻擊授時中心「鐵證」，漏洞源自某境外品牌手機
即便不說明也能猜到是哪一家的產品吧...
據央視新聞報導，國家安全機關近日破獲了一起由美國國安局發起的特大網路攻擊案，據稱相關部門已經掌握了對方攻擊入侵中國國家授時中心的「鐵證」。從 2022 年 3 月 25 日起，美國安局被指利用某境外品牌手機的簡訊服務漏洞，秘密攻擊了授時中心多名工作人員的手機終端，並藉此竊取了其中的敏感資料。
2023 年 4 月 18 日起，美方多次利用竊得的登入資訊入侵授時中心電腦，刺探該設施的網路系統建設情況。後續在 2023 年 8 月至 2024 年 6 月間，美國安局透過新型網路作戰平台，啟用 42 款特種網路攻擊武器對授時中心的多個內部系統實施了高烈度攻擊。其目的是橫向滲透至高精度地基授時系統，並以此為基礎預置破壞能力。
針對美方的攻擊，國安機關「見招拆招」，在固定證據後指導授时中心開展了清查處置，並最終消除了危害隱患。作為承擔「北京時間」產生、保持和發播任務的關鍵機構，授时中心為國家通訊、金融、電力、交通、測繪、國防等行業領域提供了高精度授时服務，同時還為國際標準時間的測算給予了重要數據支撐。相關設施一旦遭受破壞，將影響「北京時間」的安全穩定運行，並進一步引發網路通訊故障、金融系統紊亂、電力供應中斷、交通運輸癱瘓、空天發射失敗等嚴重後果。國際時間甚至可能因此陷入混亂，危害損失恐將難以估量。
