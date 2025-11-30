宏福苑火災︱一文整合所有捐款渠道
國安法下異見遭噤聲 香港學生籲徹查宏福苑大火被捕
（法新社香港30日電） 香港宏福苑大火，有市民成立「大埔宏福苑火災關注組」並發起網路連署，發起人之一的關靖豐昨天傳出被警方國安處拘捕，凸顯在北京嚴控下，香港異議聲音一出現就可能消失。
位於香港新界大埔的大型集合住宅社區「宏福苑」，26日下午發生大火，迄今已有128人死亡，社群掀起對香港當局的痛批聲浪。
現年24歲的學生關靖豐（Miles Kwan）28日來到香港一處車站外發送傳單，呼籲對這次火災進行獨立調查。他告訴法新社：「我們都對（香港）變成這樣感到不滿，希望事情可以改善。…我們必須坦承，如今香港從裡到外都是坑坑洞洞。」
關靖豐和其他發起人的訴求很快就化為網路連署行動，不到一天就獲得逾一萬人簽名支持。
然而，當地媒體昨晚報導，關靖豐涉嫌煽動，遭警方國安處拘捕，網路連署內容也被刪除。警方拒絕證實拘捕消息，僅表示會根據實際情況並依法採取行動。
法新社今天上午多次致電關靖豐，但遲遲未獲回應。
這起事件顯示，在北京當局緊盯之下，香港異議人士的聲音往往一出現就可能消失。
香港曾是政治參與蓬勃發展之地，但2019年發生「反對逃犯條例修訂草案運動」（反送中運動）後，北京當局於隔年實施嚴厲的國安法，往昔氣氛已不復見。
關靖豐在傳出被捕前不久，北京駐港國安公署才宣稱，「反中亂港分子和別有用心者伺機作亂」，挑動社會分化對立，煽動對行政長官和特區政府的怨恨，揚言「以災亂港」的反中亂港分子一定會受到國安法的追究嚴懲。
28日被問及是否擔心被捕時，關靖豐向法新社表示，他只是「提出非常基本的訴求」。
他說：「如果連這類想法都被視為煽動或『越界』，那我覺得接下來任何事情的後果我都無法預料了，我只能做我真心相信的事。」
「大埔宏福苑火災關注組」連署提出4大訴求，包括「持續支援受災居民，確保妥善安置」、「成立獨立調查委員會，全面徹查潛在利益輸送」、「重新審視工程監管制度，拒絕祭旗（找人負責任）了事」、「全力追究監管疏忽、問責政府官員」。
路透社報導，另有一名現居海外的大埔居民也發起相同訴求的連署。
宏福苑8座大廈去年7月起展開大維修工程，外牆棚架自去年8月起搭建，至今已超過一年。26日下午，宏福苑宏昌閣外的保護網首先起火，其後現場傳出多聲爆炸，火勢再蔓延至周邊6座大廈。
香港廉政公署已就維修工程可能涉及貪污成立專案小組並展開全面調查，28日已先後拘捕共11人。
