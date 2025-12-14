國安處再拘一名女子涉「非法操練」 累計 10 人被捕 兩人被控「串謀顛覆國家政權」︱Yahoo

【Yahoo新聞報道】國安處早前就 12 月 11 日的執法行動，於前晚（12 日）再拘捕一名 26 歲女子，她涉嫌違反《維護國家安全條例》第 13 條的「非法操練」罪。

國安處已落案起訴早前被捕的九人中兩名男子，分別是 24 歲及 25 歲，兩人同被控一項「串謀顛覆國家政權」罪。案件將於 12 月 15 日上午在西九龍裁判法院提堂。

警方調查顯示，一個團夥曾在九龍一幢工廠大廈單位內非法操練，內容涵蓋持槍械操練、刀術及格鬥術等。人員在該涉嫌被用作非法操練的單位內，檢獲懷疑用作非法操練的攻擊性武器。

該名被捕女子及案中其他被捕人士已獲准保釋候查，須於 2026 年 1 月中旬向警方報到。警方提醒市民，「串謀顛覆國家政權」是嚴重罪行，首次定罪可被判處監禁十年以上的有期徒刑，呼籲市民切勿以身試法。