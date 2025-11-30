騙徒自稱大埔災民尋死求借錢 記者聯絡捐款者查證踢爆大話
國安處拘張錦雄獲准保釋候查 消息指另一女子亦被捕 為大埔物資站義工︱Yahoo
【12 月 1 日更新報道】
張錦雄晚上在社交平台表示，自己已經回家，保釋候查中，「令所有關心和愛我的人擔心，實在不好意思。」
【Yahoo 新聞報道】消息指，前區議員張錦雄周日（30 日）晚上被捕，被警方國安處人員從粉嶺住所帶走。另外消息又指，一名女子在周日亦告拘捕。據了解被捕女子人稱「阿澄」，在宏福苑五級火後持續於社區會堂外的物資站義務處理物資分發。張錦雄和被捕女子，被指涉嫌藉火災意圖煽動憎恨政府等。
張錦雄 2021 年被政府 DQ
張錦雄曾是屯門區議會屯門鄉郊選區的區議員，於 2021 年 10 月 21 日與其他民主派區議員一同被裁定宣誓無效，即時喪失區議員資格。張錦雄是香港彩虹創辦人，前社民連成員，支聯會常委。
張錦雄從政前從事非牟利團體工作逾十年，並修讀社會工作副學士課程，畢業後獲得註冊社工資格。他早年曾因三宗涉及「阻差辦公」及「非法集結」的案件被判罰款，金額由數百至數千元不等。張錦雄今年 5 月表示，自己重新申請註冊社工的申請遭社會工作者註冊局拒絕。他指，雖然未能再次成為註冊社工，但未來仍會以「社區工作者」、「助人者」身份繼續服務公眾。
宏福苑五級火︱國安拘捕多人 鄧炳強指有人散播假消息煽動不滿政府 例如批評消防救援方法︱Yahoo
【Yahoo新聞報道】大埔宏福苑火災後，連日來先後有多名人士被國安處拘補。保安局局長鄧炳強今日（1 日）回應稱，有別有用心想危害香港及國家安全的人士，「利用大家咁傷痛嘅時刻，突登用假消息企圖煽動對政府的不滿。」他舉例，有人批評消防救災的方法不合適、政府不提供免費住宿須付費八千元一晚等。Yahoo新聞 ・ 3 小時前
宏福苑五級火｜滔天火災下港人守望相助 中大學生提四大訴求後被捕 一文回顧事故五日以來重點｜Yahoo
大埔宏福苑五級火，由上周三（26 日）發生至今日（12 月 1 日）已經踏入第六日。大火至今造成 146 人死亡，79 人受傷，目前仍然有 40 多宗失聯個案有待進一步調查。宏福苑居民多達 4,000 多人，市民一呼百應參與援助，大埔各個社區會堂見盡港人互相守望的場面；大批市民亦在剛過去的周末前往大埔，向眾多死難者以及殉職消防員何偉豪獻上鮮花悼念。港府表示「大埔宏福苑援助基金」已累積 12 億元資金，將會陸續支援受災家庭；然而隨着援助措施陸續推出，有居民和義工陸續反映有人懷疑從中混水摸魚，冒認身份領取福利甚至向居民索取個人資料。另一方面，針對事故的追責行動未停止，有中大學生曾經發起「四大訴求」聯署，提出獨立調查事故，不過迅即被警方國安處拘捕。此外，網上亦一度傳出義工跟地區關愛隊有糾紛，政府並且要公開澄清事件中未有人報警。Yahoo新聞 ・ 12 小時前
宏福苑五級火 「四大訴求」聯署發起人被國安處拘捕 扣查近兩日獲准保釋
關周一（12 月 1 日）獲警方准保釋候查。一架的士下午駛入長沙灣警署，關在下午 2 時 24 分乘搭的士離開，期間向記者點頭。法庭線 ・ 5 小時前
香港男大生關靖豐籲徹查大火案被拘 據報已獲釋離開警署
（法新社香港1日電） 香港大型集合住宅社區「宏福苑」發生大火，迄今至少導致146人死亡。香港新界大埔大型集合住宅社區「宏福苑」上月26日下午發生大火，迄今至少已有146人喪生，為香港近80年來最慘重火災，社群掀起對香港當局的痛批聲浪，有市民自發成立「大埔宏福苑火災關注組」並在網上發起連署。法新社 ・ 3 小時前
大埔宏福苑五級火｜人性極光！17樓葉太捨身救5性命，丈夫淚訴：「佢係無悔嘅，但我好自責！」
大埔宏福苑五級火｜日前香港大埔宏福苑五級大火釀成過百人死傷的慘劇，火勢持續多日，無數家庭蒙受巨大痛苦，連多隻寵物亦不幸喪生。由於火勢極為猛烈，現場仍有多具遺體有待相關部門進行身份辨認工作。然而，在這場世紀災難中，一位遇難婦人的英勇事蹟近日因家屬沉痛發聲而曝光。 編輯：@Medical Inspire｜圖片來源：香港警方、Yip Ka Kui@大埔人大埔谷Medical Inspire 醫．思維 ・ 7 小時前
宏福苑五級火災｜災難遇害者辨認組展開第三日搜索行動 再發現有懷疑遺體（羅家晴報道）
【Now新聞台】大埔宏福苑五級火災，造成至少146死，大約仍有五十人失聯，而災難遇害者辨認組再發現有懷疑遺體。 災難遇害者辨認組展開第三日搜索行動，他們早上在宏福苑對出的籃球場集合，隨後分批前往宏盛閣。約中午時分，五至六名的辨認組成員抬出懷疑遺體。七座大廈中，災難遇害者辨認組已經完成宏仁閣、宏道閣、宏建閣及宏泰閣的搜索行動，現時正進入宏盛閣。而首先起火的宏昌閣及宏新閣則未知會否今日採取行動；而附近的廣褔休憩處繼續有市民到場獻花。印尼駐港總領事館表示，截至周日確認9人罹難，一人受傷送院，仍有42人失聯。而菲律賓駐港總領事館亦確認有一名報稱失聯的菲傭罹難，一人受傷住院。#要聞now.com 新聞 ・ 7 小時前
國安法下異見遭噤聲 香港學生籲徹查宏福苑大火被捕
（法新社香港30日電） 香港宏福苑大火，有市民成立「大埔宏福苑火災關注組」並發起網路連署，發起人之一的關靖豐昨天傳出被警方國安處拘捕，凸顯在北京嚴控下，香港異議聲音一出現就可能消失。位於香港新界大埔的大型集合住宅社區「宏福苑」，26日下午發生大火，迄今已有128人死亡，社群掀起對香港當局的痛批聲浪。法新社 ・ 1 天前
宏福苑五級火︱頭七法事周二舉行 殯儀館設公眾悼念、超渡儀式：不設「破地獄」噴火環節︱Yahoo
【Yahoo新聞報道】宏福苑上周三（11月26日）發生世紀火災，過百人蒙難，明天（12月1日）將會是罹難者的「頭七」，民間設公眾悼念及超渡法例。殯儀同業專頁「賣棺材的男孩」提到，九龍殯儀館及安靈社正合作舉辦宏福苑罹難者公眾悼念，並於明天下午2時安排佛教妙嚴法師及同修的《地藏經》誦經法事，以及道教喃無師傅的超渡法事，「我們明白是次火災的情況，所以我們是次安排的道教儀式不會有「破地獄」的噴火環節」。Yahoo新聞 ・ 5 小時前
屯門怡樂花園單位起火冒煙 約百人疏散 與宏福苑大維修承建商同為宏業 早前停工待交棚網報告︱Yahoo
【Yahoo新聞報道】屯門怡樂花園今日（1 日）早上有單位冒煙，約有 50 至 100 名居民需要疏散，事件中無人受傷。事發在早上 6 時許，屋苑第 1 座有住戶報案指單位冒出濃煙，消防接報後派出了一條喉和一隊煙帽隊到場戒備。Yahoo新聞 ・ 6 小時前
宏福苑五級火｜黃碧嬌最新聲明向警方報案要求徹查 現屆法團委員：支持依法追查真相｜Yahoo
大埔宏福苑五級火至今造成 146 死 79 傷，宏福苑的大維修工程風波再獲社會關注。屋苑大維修由上屆業主立案法團通過，曾於該屆擔任宏福苑法團事務顧問的民建聯大埔南區議員黃碧嬌在災後成為眾矢之的；黃碧嬌在周一（12 月 1 日）就發表「嚴正聲明」，表示經過深思熟慮後，決定親自報警，要求立即立案調查事件是否涉及現屆法團瀆職、隱瞞安全風險等嚴重罪行，同時要求廉政公署立案調查現屆法團有否貪污。Yahoo新聞 ・ 7 小時前
宏福苑五級火｜發災難財！自稱災民尋死求借錢 獲逾 40 萬瀏覽關注 記者聯絡多位捐款者查證踢爆大話｜Yahoo
大埔宏福苑五級火發生後，不少市民表示少了接收詐騙電話。事實上騙財陷阱並沒有消失。香港人熱心援助災民，單是政府基金已收 9 億元捐款，不過近日有自稱災民或家屬發文，配以電子帳戶 QR Code 叫人捐錢，成為騙徒新手法。《Yahoo 新聞》在 Threads 收到大量網民舉報，指一則自稱災民要求借錢的帖文非常可疑。Yahoo新聞 ・ 10 小時前
鄧紫棋心繫大埔宏福苑災民捐款2百萬 演唱會情緒崩潰：希望能夠帶給大家力量
大埔宏福苑大火造成嚴重傷亡，全球關注事件。多個慈善團體啟動支援工作，設立募款平台，協助受影響之居民渡過難關。演藝圈唔少藝人伸出援手捐款；其中，鄧紫棋（G.E.M.）分別捐款港幣100萬元予仁濟醫院和東華三院，合共港幣200萬，善心滿滿。前晚（29日），鄧紫棋喺南寧舉行《I AM GLORIA》世界巡迴演唱會，開場時因大埔宏福苑災情而變得格外沉重，一上台便情緒崩潰，淚水奪眶而出，哽咽對台下數萬歌迷坦誠道：「我沒想到我今天的情緒來得這麼快。」續表示問到大家「這兩年過得好不好」時，突然想起香港嘅慘劇，內心湧起無盡悲傷：「這幾天……對於香港，是一個非常難過的日子。我不知道大家有多少人留意到新聞。」Yahoo 娛樂圈 ・ 10 小時前
宏福苑五級火︱打風後混入不合格棚網 合格棚網放「棚腳」供採樣 廉政專員：非常可恥 鄧炳強澄清棚網導致大火︱Yahoo
【Yahoo新聞報道】大埔宏福苑上周三（26 日）發生五級火，至今 146 人死亡，當局至今拘補 14 名人士。廉政專員胡英明今日（1 日）表示，由於颱風破壞了宏福苑棚網，有涉案人士魚目混珠，先後購買不符合及符合阻燃標準的棚網，其中合格棚網鋪設在「棚腳」，成功取得了測試合格的報告，不合格的棚網則鋪設在大廈背面，消防人員須爬出大廈外才能採集樣本。胡英明直斥涉案人士是處心積累犯案，形容他們非常古惑、非常可恥。Yahoo新聞 ・ 3 小時前
宏福苑五級火｜家屬分批路祭 救護員重返現場獻花 市民致哀痛淚：我接受唔到｜Yahoo
【Yahoo新聞報道】大埔宏福苑五級火死亡人數增至 151 人，當局今日（12月1日）安排部份罹難者家屬分批到場路祭；屋苑的另一邊，大批市民持續前往封鎖線外獻花，涼亭貼滿市民寫的悼念紙條，有人留下玩具、毛公仔、零食、畫作等致意悼念。不少默站市民雙眼通紅，淚流滿面，有人失聲哭喊「我接受唔到」。Yahoo新聞 ・ 2 小時前
大埔宏福苑五級火｜純文字重點 不帶災場畫面 附情緒支援熱線｜Yahoo
大埔宏福苑發生五級火，由周三（26 日）下午 2 時 51 分起火，焚燒逾 43 小時後於周五（28 日）早上 10 時 18 分大致救熄。大火截至周日（30 日）下午 5 時已造成 151 死 79 傷，包括消防員何偉豪殉職，警方指仍然有約 30 多名人士被報稱失聯。警方已拘捕 3 名男子，涉嫌誤殺；廉政公署並就宏福苑大維修工程貪污調查拘捕 11 人。周五（28 日）網上有人發起「大埔宏福苑火災關注組」專頁，就大埔火災發起聯署，列出四大訴求，包括成立獨立調查委員會等。據了解，警方國安處在周六（29 日）拘捕發起聯署者，中大政政系學生關靖豐。Yahoo新聞 ・ 4 天前