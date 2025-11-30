宏福苑五級火｜純文字重點 不帶災場畫面
國安處拘張錦雄 消息指另一女子亦被捕 為大埔物資站義工︱Yahoo
【Yahoo 新聞報道】消息指，前區議員張錦雄周日（30 日）晚上被捕，被警方國安處人員從粉嶺住所帶走。另外消息又指，一名女子在周日亦告拘捕。據了解被捕女子人稱「阿澄」，在宏福苑五級火後持續於社區會堂外的物資站義務處理物資分發。張錦雄和被捕女子，被指涉嫌藉火災意圖煽動憎恨政府等。
張錦雄 2021 年被政府 DQ
張錦雄曾是屯門區議會屯門鄉郊選區的區議員，於 2021 年 10 月 21 日與其他民主派區議員一同被裁定宣誓無效，即時喪失區議員資格。張錦雄是香港彩虹創辦人，前社民連成員，支聯會常委。
張錦雄從政前從事非牟利團體工作逾十年，並修讀社會工作副學士課程，畢業後獲得註冊社工資格。他早年曾因三宗涉及「阻差辦公」及「非法集結」的案件被判罰款，金額由數百至數千元不等。張錦雄今年 5 月表示，自己重新申請註冊社工的申請遭社會工作者註冊局拒絕。他指，雖然未能再次成為註冊社工，但未來仍會以「社區工作者」、「助人者」身份繼續服務公眾。
國安法下異見遭噤聲 香港學生籲徹查宏福苑大火被捕
（法新社香港30日電） 香港宏福苑大火，有市民成立「大埔宏福苑火災關注組」並發起網路連署，發起人之一的關靖豐昨天傳出被警方國安處拘捕，凸顯在北京嚴控下，香港異議聲音一出現就可能消失。位於香港新界大埔的大型集合住宅社區「宏福苑」，26日下午發生大火，迄今已有128人死亡，社群掀起對香港當局的痛批聲浪。法新社 ・ 10 小時前
宏福苑五級火｜市民自發捐物資支援 《文匯》：國安警高度關注防「黑暴」騎劫 李桂華昨帶隊巡大埔｜Yahoo
大埔宏福苑發生火災後，大批市民自發捐贈物資，義工到場協調和分類，守望相助。《文匯報》今日（29日）刊登特稿，指廣福邨平台聚集約 500 人，記者聲稱發現「有黑暴餘黨和『黃人』混雜在善心市民當中，戴上黑口罩及搭建帳篷企圖『紮營』」。內文更指：「警方國安處高度關注，防止黑暴分子騎劫這個賑災活動，並藉此搞分化進行反中亂港陰謀。」Yahoo新聞 ・ 1 天前
大埔宏福苑五級火｜黃碧嬌弔唁無答提問同行者叫記者「躝開」 民建聯發聲明回應爭議
大埔宏福苑五級火釀成多人死傷，屋苑事發時正進行總額高達3.3億元的大維修工程。有關工程由上屆業主立案法團通過，曾任宏福苑法團事務顧問的民建聯大埔南區議員黃碧嬌，今日現身弔唁處致意，惟離開時未有回應在場傳媒提問，其同行者更一度出手阻擋並著記者「你躝開」。 ▼市民到宏福苑獻花悼念▼am730 ・ 8 小時前
宏福苑五級火｜《歡樂滿東華》今晚舉行改辦《善心滿東華》 曾三度因大事改名
宏福苑五級火至今造成128人死亡，多人受傷，演藝界多人紛紛響應捐款振災，多項娛樂活動都延期或取消，或將部分收益捐贈災民。今晚於TVB舉辦的《東華三院155周年歡樂滿東華》亦將改為《善心滿東華》。據《善心滿東華》網站所見，今次慈善活動目的「為大埔宏福苑事故籌款」，亦會「全數捐款將撥用於支援受大埔宏福苑事故影響之人士」。Yahoo 娛樂圈 ・ 1 天前
大埔宏福苑五級火｜有起火單位燒至滿目瘡痍 牆身熏黑灰燼遍地
大埔宏福苑五級火釀成最少128人死亡、83人受傷，警方災難遇害者辨認組(DVIU)人員今日再進入火場，繼續搜索是否還有死者及人體殘肢，以及協助辨認遺體。警方周六指，較遲起火的宏仁閣和宏道閣已完成搜索，沒有發現任何遺骸。 從部分災場照片可見，有單位內部已燒至滿目瘡痍，天花油漆剝落、牆身熏黑，灰燼和鐵枝布滿一地，有傢am730 ・ 14 小時前
宏福苑五級火︱向外媒稱竹棚助火勢蔓延、內地消防來港救火 理大副教授黃鑫炎致歉：日後發言會更審慎︱Yahoo
【Yahoo新聞報道】大埔宏福苑 11 月 26 日下午發生五級火警，火警中有 128 人死亡，事件引發外界討論竹棚應否被取替，其中香港理工大學建築環境及能源工程系副教授黃鑫炎近日接受外媒訪問，指竹棚會助長火勢蔓延，形容火勢「一兩分鐘內」蔓延至約 30 層樓，更稱「有內地消防車到港協助撲火」等，說法引來公眾質疑。黃鑫炎今日（30 日）在校方網頁發表聲明，對部份說法引起混淆道歉，表示日後發言會更加審慎。Yahoo新聞 ・ 9 小時前
宏福苑五級火︱災民接香港寬頻推銷續約 轟職員極不尊重 公司深表歉意及豁免客戶費用︱Yahoo
香港寬頻接近 9 時在 Facebook 專頁表示，對於近日有居民接到銷售聯絡深表歉意，公司已立即加強內部指引，確保所有客戶溝通均保持尊重與適切。香港寬頻又表示，會為所有受影響的宏福苑居民自動豁免固網寬頻及家居電話服務月費，直至另行通知，前述安排毋須申請，系統將自動處理相關寬免。Yahoo新聞 ・ 10 小時前
宏福苑世紀大火跨部門人員繼續調查 消息指在宏盛閣發現遺體
【on.cc東網專訊】大埔宏福苑五級大火，當局已成立跨部門調查專組調查火警成因及引致大量死傷的原因，今晨(30日)多個政府部門人員進入大廈搜證。消息指，近中午時分，警員在宏盛閣發現遺體。另外，愛護動物協會人員亦到場搜索動物。on.cc 東網 ・ 14 小時前
宏福苑五級火︱過百災難遇害者辨認組人員展開新一輪搜索 再有遺體從災場抬出︱Yahoo
【Yahoo新聞報道】大埔宏福苑五級大火造成 128 人死亡、多人受傷，大批遺體分批送往富山公眾殮房暫放。今日（30 日）早上，有死者家屬陸續抵達殮房辨認遺體，警方災難遇害者辨認組（DVIU）人員身穿白色保護衣到場協助。Yahoo新聞 ・ 12 小時前
甄子丹妻汪詩詩談宏福苑大火稱「中國製防護網易燃」 遭網民圍攻後刪文道歉
大埔宏福苑於11月26日星期三下午發生五級大火，釀成數以百計人命傷亡，事件令全球關注，不少人對大火迅速蔓延感到憤慨。藝人甄子丹的妻子汪詩詩在社交網站以宏福苑火災圖作背景，留言指大火「是因為承包商使用不合規的中國製易燃防護網」。帖文被瘋傳後惹來不少網民留言抨擊，汪詩詩其後刪除帖文，並公開致歉承認「措辭不當」。Yahoo 娛樂圈 ・ 1 天前
宏福苑五級火︱曾俊華撰文指「不應咁快判竹棚死刑」 金屬棚架遇上極高溫時亦有機會倒塌｜Yahoo
【Yahoo 新聞報道】大埔宏福苑五級火，火勢隨棚架圍網快速蔓延，更波及整個屋苑共七座大廈，令不少市民關注棚架及圍網相關起火意外。前財政司司長曾俊華今（30 日）於網上發文，認為「唔應該咁快作下結論，去判『竹棚』死刑。」曾續指：有普通常識嘅人都會知道，竹唔係咁容易燒著，問題可能係箍住竹枝嘅膠繩，而金屬棚架亦唔係固若金湯，遇上極高溫嘅時候，同樣有機會倒塌。」Yahoo新聞 ・ 12 小時前
宏福苑五級火災｜民建聯指若黃碧嬌有違法行為 絕不姑息
【Now新聞台】宏福苑大火，民建聯黃碧嬌曾任法團顧問，該黨表示如果黃碧嬌有違法行為，絕不姑息。 民建聯發聲明稱，網上有許多中傷抹黑以及不實謠言，經有關部門調查後如果證實包括黃碧嬌在內任何民建聯成員存在違法行為，該黨支持依法依規作出嚴正處理，深信公道自在人心，呼籲在調查結果公布前避免作出未經證實的揣測。翻查資料，黃碧嬌曾任宏福苑業主立案法團顧問，期間法團通過約3.3億元大維修工程合約。#要聞now.com 新聞 ・ 7 小時前
大埔宏福苑五級火｜排隊獻花悼念人龍延綿兩公里 廣福邨婆婆痛失3好友：我好難過
大埔宏福苑五級火造成最少128人死亡，今日是事發第五日，各區市民今日都手持鮮花前往事發現場悼念，排隊人潮不斷，從廣福邨一直沿大埔河邊排隊，龍尾最少延伸至東昌街社區會堂對出的一段林村河，全長約兩公里。 居於宏福邨毗鄰廣福邨、坐輪椅的羅婆婆表示，有3名認識數十載的朋友於大火中離世，「佢哋走咗我都唔知呀」，後來才獲悉消am730 ・ 9 小時前
大埔宏福苑五級火｜安基苑大維修「鴻毅」任顧問 承建商稱願意測試棚網 居民擔憂
大埔宏福苑早前發生五級大火，造成嚴重傷亡，其工程顧問「鴻毅建築師」因涉貪污案遭廉政公署拘捕，事件引發同由該公司負責大維修工程的牛頭角安基苑居民憂慮。安基苑法團今日(30日)召開業主周年大會，緊急商討工程安全及顧問公司去留問題，現場氣氛緊張，有警員在場戒備。am730 ・ 4 小時前
大埔宏福苑五級火｜陳茂波：釐清火災原因同樣關鍵
大埔宏福苑大火，財政司長陳茂波今日(30日)在網誌表示，社會以不同方式表達對罹難者的深切悼念，「這份哀慟傷痛，貫穿整座城市。」。他提及自己前天到了大埔探望受影響的居民，了解他們的需要和未來生活的安排，稱特區政府整個團隊、民政事務署、社會福利署等各個部門正全方位、全力支援居民需要。 陳茂波提到，在日前特別召開金融監am730 ・ 4 小時前
宏福苑五級火災｜災民憶述逃生經過難忘未能救出鄰居 籲倖存者努力活下去
【Now新聞台】一名大埔宏福苑災民憶述逃生經過，指當日無警鐘響聲，最難釋懷的是未能救到一名曾求救的婆婆，希望火災起因盡快水落石出，呼籲居民無論如何都要努力生活下去。宏福苑居民William：「我是想至未解封時，我都想偷偷進來看，想看看我曾經在生命中覺得重要的東西是否還在。」William出院翌日首次重返宏福苑現場，他憶述逃生經過，指當日下午3時收到太太電話才知道火警，但未知事態嚴重。William：「我沒有聽到警鐘以及家中沒有煙，亦沒有聲音的，我沒留意到外面很嘈，所以我慢慢換好衣物便打開門走，當我打開門時，煙是臨面而來，眼前一黑便開始黑，已在咳嗽。」他立即關門再通知太太。William錄音：「現時黑漆漆，整間屋都是煙，惟有等消防員救。」William太太錄音：「你出來了一定要第一時間通知我。」William錄音：「你冷靜點，你這麼緊張如何救我。」William聽到呼叫聲，令他再次開門。William：「當我第二次打開門，我真真正正去觀察環境，是黑得甚麼都看不見，眼淚不停流出，喉嚨開始很乾，呼吸困難。我打開手機的燈，發覺我只看到燈，照不到自己，然後聽到有叫聲，我便不停用叫聲回應。幸好很快now.com 新聞 ・ 17 小時前