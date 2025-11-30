國安處拘張錦雄 消息指另一女子亦被捕 為大埔物資站義工︱Yahoo

前區議員張錦雄

【Yahoo 新聞報道】消息指，前區議員張錦雄周日（30 日）晚上被捕，被警方國安處人員從粉嶺住所帶走。另外消息又指，一名女子在周日亦告拘捕。據了解被捕女子人稱「阿澄」，在宏福苑五級火後持續於社區會堂外的物資站義務處理物資分發。張錦雄和被捕女子，被指涉嫌藉火災意圖煽動憎恨政府等。

張錦雄 2021 年被政府 DQ

張錦雄曾是屯門區議會屯門鄉郊選區的區議員，於 2021 年 10 月 21 日與其他民主派區議員一同被裁定宣誓無效，即時喪失區議員資格。張錦雄是香港彩虹創辦人，前社民連成員，支聯會常委。

張錦雄從政前從事非牟利團體工作逾十年，並修讀社會工作副學士課程，畢業後獲得註冊社工資格。他早年曾因三宗涉及「阻差辦公」及「非法集結」的案件被判罰款，金額由數百至數千元不等。張錦雄今年 5 月表示，自己重新申請註冊社工的申請遭社會工作者註冊局拒絕。他指，雖然未能再次成為註冊社工，但未來仍會以「社區工作者」、「助人者」身份繼續服務公眾。