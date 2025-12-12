國安處拘捕九名男子 涉非法操練罪 檢獲槍械、爆炸品及 3D 打印機︱Yahoo

【Yahoo新聞報道】警方國安處早前接獲市民舉報，稱懷疑有人在新蒲崗一座工業大廈內收藏武器，並進行類似軍事形式的訓練。經一連串調查後，警方相信該團伙計士，提供槍械操練、軍刀使用、格鬥以及無線電通訊等訓練。國安處總警司李桂華今日（12 日）表示，該等行為涉嫌違反《香港國安法》下的非法操練罪，並於昨晚採取拘捕行動。

人員進入涉事單位時，發現六名男子，其中一人正向在場人士訓示。警方在單位內檢獲一支長氣槍、兩支氣手槍、五把仿製短刀及兩把仿製長劍。同時，單位內亦發現印有「黑暴」分子常用口號、貶損香港政府的繡章。此外，警方還檢獲相信曾自行改裝的爆炸品，內有引線，可用作點燃，並將檢驗該爆炸品是否具有破壞力。

李桂華表示，警方在現場亦找到一部 3D 打印機，正跟進調查該團伙是否曾經利用打印機自製槍械或槍械部件。在完成現場調查後，警方以非法操練罪拘捕了六名本地男子，年齡介乎 20 歲至 25 歲。隨後，警方在屯門及油麻地再拘捕三名男子，年齡為 20 歲至 22 歲，同樣涉嫌非法操練。目前，所有被捕人士正被扣留調查。

