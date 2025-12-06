國安處拘71歲男 涉就宏福苑大火作煽動言論及披露受查內容

【Now新聞台】一名71歲男子被捕，他涉嫌發表煽動言論，被警方國安處邀請助查後，再在網上披露受查內容。

該名71歲男子周二被警方國安處邀請到旺角警署就一宗危害國家安全案件協助調查。警方指，即使警員已提醒不得披露調查內容，該男子事後仍於社交平台發放部分內容，涉嫌違反《維護國家安全條例》下的「妨礙調查危害國家安全罪行」，這次是警方首次動用該條條例。他又涉嫌干犯煽動意圖罪，在宏福苑大火後於社交平台發表言論，煽動市民對中央及特區政府的憎恨。

警方國安處總警司李桂華：「我可以給些例子大家，例如他形容中央政府及特區政府才是以災亂港的始作俑者，這完全沒可能。另外，他又說中央政府對香港的災情支援只是做戲，這也很明顯是謊言及煽動行為。以我調查所見，我認為他的罪行是證據確鑿，我們會與律政司再商量，很有機會在調查後對他作出檢控。」

#要聞