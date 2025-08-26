國安處控19歲女子煽動 涉為顛覆組織「香港議會」拍宣傳片 案件押後再訊

【Now新聞台】警方國安處起訴一名19歲女子煽動罪，涉嫌為顛覆組織「香港議會」拍攝宣傳短片，以圖推翻及破壞中央或特區政府政權，案件押後至10月31日再訊。

案件在西九龍裁判法院提堂，現年19歲的藍菲毋須答辯，她申請保釋被拒，需還柙至10月31日答辯。

藍菲被控在今年3月某日至5月30日期間，出於煽動意圖作出一項或多項具煽動意圖的作為，被告涉嫌在該段期間曾為顛覆組織「香港議會」拍片，透過社交平台煽惑和鼓勵香港居民參與投票，以成立「香港議會」，意圖引起中國公民、香港永久居民或在特區的人，對國家制度、特區的憲制秩序、行政、立法或司法機關的憎恨或藐視或對其離叛等，違反《香港國安法》。

出於煽動意圖作出一項或多項具煽動意圖的作為罪，首次定罪可被判處監禁七年。

