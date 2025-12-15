國安處斥黎智英是整個亂局推手 其所犯罪行罄竹難書

【on.cc東網專訊】壹傳媒黎智英與3間《蘋果日報》相關公司涉串謀勾結外國勢力，法院今（15日）裁決黎3項控罪全部罪成。國安處就黎案裁決在西九法院大樓中庭會見傳媒，指歡迎法庭判決，直斥黎是整個亂局推手，其所犯罪行罄竹難書，並強調此案不會影響新聞自由。

國安處表示，黎在2019年黑暴期間利用年輕人來反政府，直斥黎是整個亂局推手，難辭其咎，其所犯罪行罄竹難書，證據確鑿。他亦提起早前有炒作指懲教署獄中虐待黎，而黎女兒近日亦加入抺黑，指父親視力聽力越發差，要求外國勢力幫助。李澄清懲教署有為黎提供適當醫療協助，指這些虐待指控是心懷不軌的抺黑行動，意圖中傷制度。

國安處回應記者提問時指，由於對《蘋果日報》的調查尚在進行中，所以不能回答日後是否仍有人會被檢控，並強調此案不會影響新聞自由，黎的行動與新聞自由無關，黎是製造新聞，推動其本人的政治目的，此是不被容許的。

