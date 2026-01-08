國安處起訴 61 歲男煽動罪 今午西九龍法院提堂｜Yahoo

【Yahoo 新聞報道】警方國家安全處今（8 日）落案起訴一名 61 歲男子，他被指干犯《維護國家安全條例》第二十四條「明知而發布具煽動意圖的刊物」罪，案件今日下午在西九龍裁判法院提堂。

警方指，國安處於去年 11 月 29 日拘捕該男。調查顯示，該名被捕男子多次透過社交平台持續發布具有煽動意圖的訊息，內容煽動他人引起對《中華人民共和國憲法》確定的國家根本制度、對特區的憲制秩序、行政、立法或司法機關的憎恨或藐視，或對其離叛。