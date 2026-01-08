跑前不要再拉筋了！動態暖身更有效
國安處起訴 61 歲男煽動罪 今午西九龍法院提堂｜Yahoo
【Yahoo 新聞報道】警方國家安全處今（8 日）落案起訴一名 61 歲男子，他被指干犯《維護國家安全條例》第二十四條「明知而發布具煽動意圖的刊物」罪，案件今日下午在西九龍裁判法院提堂。
警方指，國安處於去年 11 月 29 日拘捕該男。調查顯示，該名被捕男子多次透過社交平台持續發布具有煽動意圖的訊息，內容煽動他人引起對《中華人民共和國憲法》確定的國家根本制度、對特區的憲制秩序、行政、立法或司法機關的憎恨或藐視，或對其離叛。
女生參與「兼職女友」騙局判囚18月 律政司指過輕 放監前3日加刑至4年
案發時16歲女生涉與兩男合作，以「兼職女友」身份與男客人相約酒店見面後，兩男出現拍下客人裸體片及非禮片，以勒索150萬元。她原審被判入獄18個月，律政司認為刑罰過輕，今日(7日)向上訴庭要求就刑期覆核。上訴庭3名男法官彭偉昌、陳慶偉及楊家雄接納律政司申請，改判女生入獄4年。 女被告張羽妍(現約20歲，學生)，經審am730 ・ 20 小時前
港鐵老翁涉襲擊女乘客 揮拳後反駁「香港又點呀？」 據了解警方列「普通襲擊」通緝 60 歲男子︱Yahoo
【Yahoo新聞報道】社交平台Threads昨（5日）流傳片段，顯示港鐵車廂內一名男乘客突揮拳襲擊身旁一名女乘客面部。在場多人乘客喝止，女乘客即表示報警。另一名乘客稱「呢度係香港，有法治㗎」，但施襲男子反駁「香港又點呀？」據目擊事件的上載者稱，涉事男子心急走向空位時，不慎該碰到女子，雙方因而發生口角，警方到場後指示女乘客在觀塘站下車，但沒有在場拘捕男乘客。港鐵回覆《Yahoo新聞》查詢表示，周日（4日）晚收到警方轉介一宗乘客爭執的求助，相信片中個案。港鐵曾派員上車了解，但未能找到相關乘客。Yahoo新聞 ・ 1 天前
元朗男子單位內燒炭亡 女同事收死亡短訊揭發
【on.cc東網專訊】元朗有人燒炭亡。今晨(7日)10時49分，元朗安寧路59號裕豐洋樓一單位一名男子向其女同事發訊息表示有意尋短，女同事得悉後隨即報案。救援人員接報抵達上址，發現一名男子倒臥單位內，身旁有一盆燃燒過的炭，該男子經人員檢驗後證實已當場氣絕身亡。警on.cc 東網 ・ 1 天前
福岡靜岡襲擊潮背後危機？ 跨年夜新宿撞飛案鐵棍圍毆！
日本這年頭的治安怎麼搞的，像過山車一樣起伏不定啊。中國駐日大使館最近又發出安全提醒，說福岡、靜岡、愛知這些地方接二連三出事，不是殺人未遂就是「報復社會」式的亂子，還有多位中國人在日遇到莫名其妙被罵被打的倒楣事。使館這回特別強調，春節快到了，大家出門在外，安全第一，建議近期別往日本跑，在那邊的同胞也要多留個心眼，保護好自己。萬一碰上歧視或針對性事件，記得留證據、報警，然後聯絡使領館求援。Japhub日本集合 ・ 23 小時前
尖沙咀彌敦道酒店兩男疑服藥一人亡 36 歲外籍男被加控誤殺 案件今早提堂｜Yahoo
尖沙咀日前有兩名男子懷疑在酒店服藥，一名 24 歲男子其後死亡，另一名 36 歲外籍男子早前被控管有危險藥物等罪，警方昨日再以涉嫌誤殺罪名拘捕他。該名外籍男子已被加控誤殺罪，案件已於今日（7日）上午提堂。Yahoo新聞 ・ 21 小時前
馬杜羅夫婦出庭全身傷 美官員稱逃跑時撼穿頭 被押監獄屢傳停電、暴力問題｜Yahoo
【Yahoo 新聞報道】美國 1 月 3 日出動三角洲特種部隊，在委內瑞拉首都加拉加斯（Caracas）生擒總統馬杜羅（Nicolas Maduro），連同其妻子弗洛雷斯（Cilia Flores）押到紐約受審，期間被關在臭名昭著的布魯克林大都會拘留中心（Metropolitan Detention Center，MDC）。二人周一（5 日）首次出庭，馬杜羅起立時顯得吃力，弗洛雷斯頭部纏著繃帶。有特朗普政府官員指，他們是在逃跑時撞上門框受傷。Yahoo新聞 ・ 23 小時前
網上援交騙案兩周逾40宗 26歲男支付約會「保證金」被呃近37萬元
警方「守網者」社交平台發文，指過去兩星期，警方共接獲超過40宗網上援交騙案，涉案損失逾170萬港元。 其中，一名26歲本地男子於去年12月29日，透過Telegram認識了新朋友。對方聲稱可在除夕陪伴男子吃飯及倒數，約在深水埗會合，但見面前先要支付「保證金」。男子透過銀行帳戶將近37萬港元，分別11次轉賬到6個指定銀行帳戶，最後對方並無應約及失聯，男子方知受騙。(da/u)~ 阿思達克財經新聞 網址: www.aastocks.comAASTOCKS ・ 19 小時前
警荃灣掃黃拘8內地女 年齡最大62歲
荃灣警區特別職務隊人員聯同相關部門，根據線報及經深入調查後，昨日(6日)展開掃黃行動。 行動中，人員於沙咀道、河背街、荃灣街市街、川龍街及眾安街一帶，共拘捕八名內地女子，年齡介乎為34至62歲，涉嫌「違反逗留條件」。所有被捕人正被扣留調查，稍後將交相關部門跟進。am730 ・ 1 天前
日籍男涉國泰航班上偷拍女子 稱影風景時恰巧影到 判囚4周兼罰款1萬
一名日籍漢去年在大阪來港的國泰航班上以手機偷拍女子私密部位。他今早(7日)在西九龍裁判法院承認一項非法拍攝或觀察私密部位罪，被判囚4周及罰款1萬元。 被告ONISHI RYU大西龍(46歲)，報稱IT經理。他被控於去年11月24日，在一架正在航行但並非在香港境內或上空航行的香港控制的飛機(日本大阪飛至香港的國泰航am730 ・ 1 天前
太子集團創辦人陳志據報在柬埔寨被捕 已遣返中國受審 涉跨國電騙及洗錢案︱Yahoo
【Yahoo新聞報道】根據《柬中時報》報道，太子集團（Prince Group）創辦人兼董事長陳志近日在柬埔寨被捕，並已被當地執法部門遣送回中國，正接受有關部門調查。Yahoo新聞 ・ 17 小時前
珍惜生命｜葵涌石蔭邨輪椅女子 商場平台欄杆上吊昏迷
葵涌石蔭邨發生上吊自殺案。 今日（6日）下午1時57分，一名年約50多歲坐輪椅的女子，於葵涌石蔭邨石蔭商場5樓平台欄桿上吊，葵涌長者鄰舍中心職員發現後連忙報警求助。警方和救援人員接報後趕至現場，女子已無呼吸脈搏，昏迷由救護車送往仁濟醫院搶救。警方正在調查事件。am730 ・ 1 天前
青衣休班警疑醉酒閙事 被投訴噪音後擲鞋 涉襲警、阻差辦公被捕 調內勤禁配槍｜Yahoo
【Yahoo 新聞報道】一名32歲休班警員周日（4 日）凌晨疑酒後鬧事被捕，涉襲警、阻差辦公及無攜帶身分證明文件。警方表示，涉事休班警員將會被調派內勤職務，並禁止配佩。Yahoo新聞 ・ 1 天前
保安員攜8歲子夾公仔 涉搖機用遮勾 認盜竊罪罰4000蚊
一名37歲男保安員去年帶同患有讀寫障礙的8歲兒子「夾公仔」，期間涉嘗試用雨傘把毛公仔勾出，及搖晃「夾公仔」機身以取出毛公仔，今日於觀塘裁判法院承認盜竊等罪，辯方求情指案發時被告有投幣，其後因毛公仔卡在洞口，被告「愛子心切」才犯案。署理主任裁判官鍾明新考慮到被告認罪，犯案與其過往良好品格不符，終判罰款4,000元。am730 ・ 20 小時前
93 歲陳日君 2022 年被扣護照至今 獲准短暫離港往梵蒂岡開會 教宗良十四世接見｜Yahoo
下周二（1 月 13 日）94 歲生日的天主教香港教區榮休主教陳日君樞機近日獲准出境前往羅馬，他除了出席教宗良十四世（Pope XIV）去年上任後首個特別樞機會議（Extraordinary Consistory of Cardinals）之外，梵蒂岡官方亦公布在會議開始前，教宗曾經私人接見陳日君。Yahoo新聞 ・ 5 小時前
休班警涉酒駕私家車撞警車被捕停職｜瑞士寶盛指貴金屬市場見投機跡象｜方媛曝光細女 Cheryl 近照｜1 月 8 日・Yahoo 早報
牛頭角協調道周二深夜發生交通意外，一名休班男警員駕駛私家車撞向警車。警方周三指，該名男警涉嫌酒後駕駛、不小心駕駛、發生交通意外後沒有停車、及發生交通意外後沒有報案，現已被落案起訴，並即時停職。據了解，休班警隸屬東九龍總區。Yahoo新聞 ・ 5 小時前
一對外籍父子深水埗失蹤 警方西九龍總區重案組跟進
【Now新聞台】一對外籍父子在深水埗失蹤，警方交由西九龍總區重案組跟進。 警方指，37歲的外籍男子，身高約1.75米、體重約80公斤，中等身材、尖面型、黃皮膚及蓄短黑髮，而其11個月大的兒子，體重約10公斤。他們二人周一下午離開深水埗桂林街住所後失蹤，當時男子身穿黃色羽絨服、黑色長褲、黑色運動鞋及黑色帽，而兒子當時則身穿白色嬰兒服。警方呼籲如有他們消息，請與任何一間警署聯絡。案件交由西九龍總區重案組跟進。#要聞now.com 新聞 ・ 1 天前
慈雲山惠華街天橋露宿者遭襲擊 兩男涉持告示牌施襲及縱火 警方正追緝｜Yahoo
【Yahoo 新聞報道】慈雲山今（6 日）凌晨約 3 時許發生街頭縱火及傷人案。事件中一名 74 歲男子手臂受傷送院，警方追緝兩名年約20至30歲男子，案發時身穿黑色衫褲。Yahoo新聞 ・ 1 天前
港鐵老翁不滿被阻打女乘客 女乘客苦訴事發後僱主突然通知不用上班
港鐵黃大站車廂周日(1月4日)晚上發生襲擊事件，一名老翁疑尋找座位時不滿被阻，與一名女乘客發生口角，繼而出拳打向女子的面部。患有抑鬱症的女事主透露事後兩度萌生輕生念頭，更被新僱主突然通知不用上班。 29歲的事主李小姐接受傳媒訪問，指被對方打了幾拳，嘴唇及下顎持續疼痛。心理上更深受影響，本身患有抑鬱的她以往曾嘗試自am730 ・ 20 小時前
七旬的士司機荃灣撞老婦後逃逸 危駕等3罪成 判監5個月、停牌2年
七旬夜更的士司機涉去年初，在荃灣撞倒推着垃圾手推車的老婦，致對方捲入車底，拖行 14 秒後被拋出，司機肇事逃逸，老婦重傷留院 3 個月。司機經審訊被裁定危駕致他人嚴重受傷、意外後沒停車等 3 罪成，周二（6 日）在被判監 5 個月，停牌兩年。法庭線 ・ 1 天前
警搗元朗製毒工場 歌手「狗毛」羅啟聰與兩人被控販毒等罪 還押候訊
警方早前在元朗搗破一個製毒工場及儲存倉，檢獲總市值逾 700 萬元的毒品，拘捕 3 名男女，包括曾參加首屆《全民造星》的歌手「狗毛」羅啟聰。法庭線 ・ 1 天前