國安處首引非法操練罪拘 9 男｜泰國擬爭取興建迪士尼｜方力申愛女 Isla 出世︱12 月 12 日・Yahoo 晚報

晚安！12 月 12 日星期五，展望明日，本港將漸轉多雲，早上氣溫約 20 度，日間最高約 22 度，吹和緩至清勁偏東風。明日稍後將有冷鋒橫過，轉吹偏北風，有一兩陣雨，氣溫顯著下降至午夜約 16 度。星期日及星期一市區最低氣溫在 15、16 度左右，早晚清涼，大家請注意保暖。

【今日重點新聞】

【Yahoo新聞】警方國安處早前接獲市民舉報，懷疑有人在新蒲崗一座工業大廈內收藏武器並進行類似軍事形式的訓練。國安處總警司李桂華 12 日表示，該行為涉嫌違反《國安條例》的非法操練罪，並於昨晚採取拘捕行動，共拘捕九名本地男子，年齡介乎 20 歲至 25 歲。

廣告 廣告

李桂華指出，被捕人士中有人曾穿著「黑暴常用服裝」出現在大埔宏福苑火災現場，正調查其目的，並批評現場有人試圖散播仇恨，認為已出現「黑暴苗頭」。他引述有疑犯曾稱，希望學會格鬥、槍械及短刀訓練等技巧，以應對「黑暴再臨」時攻擊阻礙他們的人。

國安處總警司李桂華

【Yahoo新聞】行政長官李家超於 12 月 2 日宣布將成立「獨立委員會」審視宏福苑五級火事件。李家超今日（12 日）宣布，委任終審法院首席法官張舉能推薦的陸啟康法官出任獨立委員會主席，並委任立法會議員陳健波、港鐵主席歐陽伯權作為委員。

李家超要求獨立委員會在 9 個月內完成審視並提交報告，如合適亦會發出中期報告。委員會的職權範圍包括火災迅速蔓延的成因、消防裝置及設備的運作及監管、施工安全要求、監督及日常維護制度是否足夠，以及審視涉及大型樓宇維修工程各環節中，有否不當利益、角色衝突或合謀圍標等。

政府將全力配合委員會工作，採用「主動式做法」，由政務司司長陳國基領導的調查及規管工作組會統籌各部門主動提供資料，並充分運用各部門的調查權力協助蒐證。李家超表示，委員會將獲賦予最大主導權，亦會考慮給予備用權力，若有需要，委員會可建議成為法定調查委員會，以行使法定權力獲取所需的資料和事實。

【Yahoo新聞】壹傳媒創辦人黎智英與《蘋果日報》三間相關公司被控「串謀勾結外國勢力」等罪，案件將於下周一 12 月 15 日早上 10 時裁決。無國界記者（RSF）發表聲明，批評審訊虛偽且與法治無關，並促請英國首相施紀賢和美國總統特朗普向北京施壓，要求釋放黎智英，特別是考慮到他的健康狀況每況愈下。

黎智英案審訊歷時 156 日，控辯雙方已於今年 8 月完成結案陳詞。黎智英自 2020 年 12 月起還押至今已 5 年。

無國界記者對於司法機構倉促通知判決日期表示憤怒，形容這再次證明當局對黎智英的審判是多麼隨意和非法。聲明強調，黎智英被囚五年，只是因為他是香港其中一間備受讚譽和獨立傳媒機構的創辦人。聲明續指，全世界目光都會注視香港，本案裁決不單奠定黎智英的命運，更決定香港往後新聞自由的景況。

【今日重點財經新聞】

【Yahoo財經】人工智能巨浪引發的建設熱潮，其所需的龐大融資規模，其實才剛開始浮上檯面。Apollo Asset Management 投資組合管理及交易主管 John Cortese 在 Yahoo 財經節目中表示，市場已知的「只是冰山一角」。

Cortese 指出，一向走「輕資產」模式的公司，正「開始變得較為重身」。他以 Instagram 母公司 Meta（META）為例，該公司在 9 月一個月內，把未償還債務規模增加了 3 倍。這股龐大且持續的舉債潮，正深刻改變資本市場格局，原本屬於公開市場的股債等融資，正漸漸轉化為私人信貸的放貸機會。

【BossMind】根據傳媒報道，泰國正在爭取興建亞洲第四座迪士尼樂園。泰國政府已證實有關消息，並將迪士尼樂園列為首要目標，加速推進引入國際級主題樂園的計劃，取代早前研究的賭博型娛樂園區計劃。

泰國副總理兼交通部長皮帕特證實，已指示東部經濟走廊政策辦公室（EEC）推進有關計劃，將在春武里、羅勇等東部四府預留不超過 480 公頃土地作為大型樂園用地。如果計劃落實，預計園區規模將超越現時亞洲所有地區的迪士尼度假村，成為當地觀光的指標性工程，有助吸引更多國際家庭客，提升泰國觀光在亞洲的競爭力。現時迪士尼在亞洲擁有三個樂園，分別位於北京、東京和香港。

【AASTOCKS】順豐香港公布，集團與 7-Eleven 的自取合作點服務將於本月 31 日到期。從明年 1 月 1 日起，公司於香港及澳門 7-Eleven 的取件服務將終止；並將於 12 月 28 日起，停止派件至 7-Eleven。

集團表示，如快件在 12 月 31 日後仍未被領取，將從 7-Eleven 退回公司倉庫，且不再支持派送至 7-Eleven。逾期未派送或取件，需要改派至其他順豐自營網點或順豐合作點。順豐提醒客戶，為避免影響領取快件，請及時取件；客戶可繼續選擇至其他順豐自營網點或順豐合作點自取快件。

【今日重點娛樂新聞】

【Yahoo娛樂圈】現年 45 歲的「飛魚王子」方力申（Alex）在今年 2 月 14 日情人節宣布與細 14 年圈外女友葉萱（Maple）於美國加州結婚，並在父親節時宣布懷孕消息。方力申今日（12 日）在社交網站興奮公佈喜訊，透露太太已提早誕下愛女 Isla，母女平安。

方力申在社交網站上載影片，分享喜悅並感謝醫院的專業護理團隊。他提到，女兒 Isla 比預產期提早數日出世，自己則負責剪臍帶。他笑言女兒的樣子每天都在變，前天像他，昨天像他，然後今天像媽媽，之後又像他，直呼「太神奇」。

方力申

【Yahoo娛樂圈】無綫台慶劇《新聞女王 2》昨日（11 日）於天水圍舉辦宣傳活動，近日有傳媒報道指劇中演員陳曉華與郭晉安戲假情真，在宣傳活動中親密互動，更傳出與朱敏瀚的戀情出現暗湧。陳曉華在宣傳活動上首度公開回應事件。

陳曉華強調沒有此事，並指當日是與郭晉安去西九拍攝宣傳片，當時還有其他工作人員在場。被問到是否有單獨約會郭晉安時，她否認道：「當然冇，完全冇，冇，冇」，並表示只約過食生日飯，都是與劇中一大班演員慶祝，希望不要牽連到前輩。她認為所有事都只是揣測，不希望再發酵。

【Yahoo娛樂圈】高鈞賢（Matthew）去年 12 月宣布與細 10 歲內地女友黃梓漫結婚，並雙喜臨門迎來愛女 Liona。雖然黃梓漫創辦的公司「美妍堂」（MCTA）早前被美國證券交易委員會（SEC）指控涉嫌股價操縱，並勒令停牌，但似乎未影響兩夫婦。

有指二人近日豪擲 2,250 萬元，購入九龍塘畢架山一號 3 座中低層的一個 3 房單位連一個車位，呎價 23,053 元，造價較銀行網上估價高出近 30%。