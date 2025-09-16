國安行動｜侯中宇涉香港議會案 侯母今早被帶走助查｜Yahoo

娛樂專訪｜葉蒨文重視承諾 另一半要有邊界感
【Yahoo 新聞報道】《Yahoo 新聞》接消息指，警務處國家安全處今（16 日）帶走「指明潛逃者」侯中宇的 56 歲母親到荃灣警署協助調查，侯母在中午 12 時許離開。
31 歲的侯中宇，早前因為「香港議會案」與另外 18 人涉嫌干犯「顛覆國家政權」罪，遭國安處懸紅通緝，之後再被保安局局長列明為「指明潛逃者」。
今月 11 日，另一名「指明潛逃者」吳文君的父親被國安處人員帶走，到上水警署協助調查。
另外在上月 28 日，另一名「指明潛逃者」林千淦的父親被國安處人員帶到大埔警署協助調查 。林父離開警署後向傳媒表示，跟林千淦脫離父子關係。
