國安行動｜夏海俊涉香港議會案 兄長今早被帶走助查｜Yahoo

港產片兩極化：小品靠補貼、大片靠老本

【Yahoo 新聞報道】《Yahoo 新聞》接消息指，警務處國家安全處今（9 日）帶走「指明潛逃者」夏海俊的兄長到警署協助調查。

60 歲的夏海俊，早前因為「香港議會案」與另外 18 人涉嫌干犯「顛覆國家政權」罪，遭國安處懸紅通緝，之後再被保安局局長列明為「指明潛逃者」。

兩指明潛逃者家屬上月助查

上月 16 日，「指明潛逃者」侯中宇的母親被國安處人員帶走，到荃灣警署協助調查。至於在上月 11 日，另一名「指明潛逃者」吳文君的父親被國安處人員帶走，到上水警署協助調查。

另外在 8 月 28 日，另一名「指明潛逃者」林千淦的父親被國安處人員帶到大埔警署協助調查 。林父離開警署後向傳媒表示，跟林千淦脫離父子關係。

【相關報道】

國安行動｜侯中宇涉香港議會案 侯母今早被帶走助查｜Yahoo

國安行動｜吳文君涉香港議會案 吳父今早被帶走助查｜Yahoo

國安行動｜林千淦涉香港議會案 林父今早被帶走助查 前女友日前被控煽動遭拒保釋｜Yahoo

國安行動｜19 歲女子涉為「香港議會」拍宣傳片被控煽動

國安行動｜姜嘉偉生父 8.13 被帶返警署協助調查

吳文君今被列為「潛逃者」 2020 年曾列失蹤人口 告示發出翌日離港 涉參與「香港議會」｜Yahoo

香港議會何良懋、姜嘉偉等 16 人被列為「潛逃者」 措施包括撤銷特區護照、禁止處理資金等｜Yahoo

國安行動｜國安處懸紅通緝袁弓夷、姜嘉偉等 19 人 被指籌組及參與「香港議會」選舉｜Yahoo

