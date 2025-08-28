國安行動｜林千淦涉香港議會案 林父今早被帶走助查 前女友日前被控煽動遭拒保釋｜Yahoo

【Yahoo 新聞報道】據了解，警務處國家安全處今早（28 日）帶走「指明潛逃者」林千淦的父親到大埔警署協助調查。

36 歲的林千淦，早前因為「香港議會案」與另外 18 人涉嫌干犯「顛覆國家政權」罪，遭國安處懸紅通緝，之後再被保安局局長列明為「指明潛逃者」。林千淦的 19 歲前女友藍菲日前被落案檢控煽動罪，案件周二（26 日）在西九龍裁判法院提堂。總裁判官蘇惠德拒絕被告保釋申請，並押後至 10 月 31 日再訊，期間被告須還押。

藍菲被指涉嫌在今年 3 月至 5 月期間，為「香港議會」拍攝宣傳短片，並透過社交平台呼籲他人參與投票，以圖推翻及破壞中華人民共和國中央政權或香港特別行政區政府政權。

另外在本月 13 日，警方國安處人員亦曾經帶走「香港議會案」另一名「指明潛逃者」姜嘉偉的生父往天水圍警署協助調查。

【相關報道】

國安行動｜19 歲女子涉為「香港議會」拍宣傳片被控煽動

國安行動｜姜嘉偉生父 8.13 被帶返警署協助調查

吳文君今被列為「潛逃者」 2020 年曾列失蹤人口 告示發出翌日離港 涉參與「香港議會」｜Yahoo

香港議會何良懋、姜嘉偉等 16 人被列為「潛逃者」 措施包括撤銷特區護照、禁止處理資金等｜Yahoo

國安行動｜國安處懸紅通緝袁弓夷、姜嘉偉等 19 人 被指籌組及參與「香港議會」選舉｜Yahoo