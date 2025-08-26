國安行動｜19 歲女子涉為「香港議會」拍宣傳片被控煽動 今午提堂｜Yahoo

美國政府收緊入境審查 旅客憂手機被查
晚吹 – GG家長指引 ｜雨僑為了生B多管齊下 極苦中藥飲到落淚
今晚播出一集，請來同樣育有一子一女的嘉賓雨僑(Ava)，以及素人媽咪Connie和Kathy，一同暢談湊成一個「好」字的育兒之路。Yahoo 娛樂圈 ・ 14 小時前
國安處控19歲女子煽動 涉為顛覆組織「香港議會」拍宣傳片 案件押後再訊
【Now新聞台】警方國安處起訴一名19歲女子煽動罪，涉嫌為顛覆組織「香港議會」拍攝宣傳短片，以圖推翻及破壞中央或特區政府政權，案件押後至10月31日再訊。 案件在西九龍裁判法院提堂，現年19歲的藍菲毋須答辯，她申請保釋被拒，需還柙至10月31日答辯。藍菲被控在今年3月某日至5月30日期間，出於煽動意圖作出一項或多項具煽動意圖的作為，被告涉嫌在該段期間曾為顛覆組織「香港議會」拍片，透過社交平台煽惑和鼓勵香港居民參與投票，以成立「香港議會」，意圖引起中國公民、香港永久居民或在特區的人，對國家制度、特區的憲制秩序、行政、立法或司法機關的憎恨或藐視或對其離叛等，違反《香港國安法》。出於煽動意圖作出一項或多項具煽動意圖的作為罪，首次定罪可被判處監禁七年。#要聞now.com 新聞 ・ 8 小時前
Amazon 優惠｜最新款 Kindle 近 8 折大促，歷史低價 HK$700 入手實惠閱讀器
Amazon 的平價電子書閱讀器 Kindle 目前正以近 8 折力度促銷，US$90 已是歷史低價。Yahoo Tech HK ・ 11 小時前
19歲女子被指煽惑鼓勵投票以成立「香港議會」 被控煽動 還押至10.31再訊
19 歲女子被指於今年 3 月至 5 月期間拍攝宣傳短片等，被控一項煽動罪，指她煽惑和鼓勵香港居民參與投票以成立「香港議會」。案件周二（26 日）在西九龍裁判法院首度提堂。法庭線 ・ 9 小時前
懶理魏如萱奪愛風波 「正宮」比堅尼晒青春肉體
【on.cc東網專訊】金曲歌后魏如萱上月尾認愛小21歲的網紅男友Ian，卻被爆出疑插足網紅若盈戀情，掀起全網熱議。雖然事件持續發酵，但主角之一的若盈心情似乎未受影響，不時透過社交網分享生活點滴的她，日前更晒出身穿比堅尼，在海邊戲水的性感美照外，其中漂浮在海中央露東方日報 OrientalDaily ・ 14 小時前
Ray Online｜田北辰慶祝75歲生日 蛋糕設計別具意義！
日前行政會議成員、新民黨主席葉劉淑儀75歲大壽，由一眾支持者喺銅鑼灣街頭大派應援物，墟冚嘅場面引起唔少關注。相隔數日，「實政圓桌」立法會議員田北辰都75歲生日！佢今日(26日)就係FaceBook分享自己生日活動，提到原來立法會辦公室同事每年都會為佢設計生日蛋糕，而今年主題就係「田北辰一直努力推動的多項惠民政策」，其中am730 ・ 3 小時前
泓德能源捲綠能弊案 公司：總經理已恢復工作、靜待司法調查結果
經濟部綠能科技產業推動中心前副執行長鄭亦麟涉嫌在任內向 2 家綠能業者索賄，泓德能源 (6873-TW) 總經理周仕昌也捲入綠能弊案，並在昨日以 1 百萬元交保。公司今 (26) 日回應，總經理已恢復正常工作。本案已進入司法偵查程序，公鉅亨網 ・ 7 小時前
黎智英案｜辯方指政府強推《逃犯條例》修訂 文章僅指出政府犯錯 官質疑說法
壹傳媒創辦人黎智英被控「串謀勾結外國勢力」等罪，案件周二（26 日）在西九龍裁判法院（暫代高等法院）展開第 154 日審訊，辯方第五日結案陳詞。辯方指，涉案 161 篇刊物在煽動罪下均有合理辯解，舉例指政府於社會出現嚴重憂慮、諮詢不足下，仍強推《逃犯條例》修訂，文章可指出政府犯錯。法庭線 ・ 11 小時前
休斯敦機場頻查中國留學生 華籲慎選入境航線
【on.cc東網專訊】中國駐美國大使館周一（25日）提醒中國赴美留學生，謹慎選擇赴德州休斯敦航線入境，稱近期有數名中國留學生自該市喬治布殊洲際機場入境時，遭美國海關邊境執法人員無端盤查滋擾、檢查所攜電子設備，甚至有人被限制人身自由長逾80小時，最終被無理遣返回國on.cc 東網 ・ 14 小時前
李在明讀過《交易的藝術》避過「澤連斯基時刻」
【彭博】— 就在韓國總統李在明準備前往白宮前幾個小時，美國總統特朗普在社交媒體上的發帖，發出一種峰會要泡湯的氣勢。Bloomberg ・ 11 小時前
中年好聲音4｜參賽者搭警車到電視城參加海選 被質疑真偽點知真有其事
TVB歌唱真人騷《中年好聲音》系列，吸引一班唱功一流嘅隱世中年參賽者參加，節目播出後好評如潮，近日《中年好聲音4》海選如火如荼進行中，吸引來自不同階層及海外人士參加。喺前日（24日），有位來自台灣嘅參賽者，因迷路嘅關係，竟然坐警車前往將軍澳電視城。Yahoo 娛樂圈 ・ 9 小時前
美都大廈奪命火｜議員憂簡樸房執法前劏房再出事 建議當局聯同中電港燈 識別高電量單位重點巡查｜Yahoo
角美都大廈周六（23 日）下午發生奪命火警，一個分間單位起火造成 1 死 6 傷。民建聯立法會議員梁熙今早（25 日）在電台節目認為，現時距離「簡樸房」規管制度落實執法還有 3 年半時間，擔心在這段寬限期當中仍有事故發生，建議當局聯合中電及港燈找出電量高單位，加強排查，另外盡量要為劏房大門及走廊加裝煙霧感應器。至於測量師學會建築測量組主席李海達在同一節目同樣認為，商住大廈應該加裝煙霧感應器，他並且建議法團如果關注樓宇消防狀況，可以先行找專業人士作一次檢查「把脈」。Yahoo新聞 ・ 1 天前
首批逾900輛｜比亞迪泰國廠首次出口電動車至歐洲 目的地涵蓋英國德國比利時
內地電動車龍頭比亞迪（1211）旗下比亞迪汽車(泰國)宣佈，其位於泰國工廠生產的電動車將首次出口至歐洲市場，首...BossMind ・ 7 小時前
陳國基指申訴專員可「調解」處理輕微行政失當：很多投訴因市民政府互相不了解｜Yahoo
【Yahoo新聞報導】申訴專員公署今（ 25 日）舉行國際申訴專員學院揭幕禮，學院將為政府部門和公營機構提供培訓和分享平台。政務司司長陳國基致辭時表示，對於不涉及或是「輕微涉及行政失當」的申訴，鼓勵申訴專員公署以「調解」的方式解決爭議，形容這是「大勢所趨」。陳國基指，很多投訴不是對與錯的問題，而是政府部門和市民「互相不了解」。申訴專員陳積志則表示，若問題涉及多個政府部門及性質複雜，會展開全面調查。二人均未有提及冒牌內地水風波，會後也不設傳媒問答環節。Yahoo新聞 ・ 1 天前
44歲蔡依林9:30早睡習慣保養出逆齡發光肌！網友高呼：淡妝還是美得像剛出道？
台灣天后蔡依林保養秘訣，竟在於每晚 9:30 入睡，作為工作極忙台灣天后蔡依林保養秘訣，竟在於每晚 9:30 入睡，作為工作極忙的天后而言實在是太自律了！昨晚凌晨還在滑手機的你，皮膚愈來愈粗糙、眼袋又更深更沉了嗎？快來學習蔡依林的變美法則，不需花大錢也能養成「不老」好膚質及「閃閃發亮」的狀態！的天后而言實在是太自律了！昨晚凌晨還在滑手機的你，皮膚愈來愈粗糙、眼袋又更深更沉了嗎？快來學習蔡依林的變美法則，不需花大錢也能養成「不老」好膚質及「閃閃發亮」的狀態！Yahoo Style HK ・ 1 天前
女神配對計劃 ｜ 身高一再成被取笑對象 羅毓儀回應勁爆笑：我六年都冇換過條校服裙
昨晚有兩大笑位，分別是Carman的「古惑貼紙相」，以及Yuki的「小矮人」角色及六年冇換校服裙。在個人專屬題中Yahoo 娛樂圈 ・ 1 天前
M 品牌資助改革｜議員指「美斯事件」難避免重演 應備缺陣替補方案 學者籲減表演賽比例 ｜Yahoo
「球王」美斯去年來港表演賽缺陣激起大量批評，文化體育及旅遊局周日（24 日）公布「M 品牌」大型體育活動的的改革方案，其中會限制「表演賽 / 邀請賽」每半年最多資助 3 項。在新安排下，獲批項目資助上限亦不會劃一 1,500 萬元，而是按項目評分劃為 600 萬至 1,500 萬元不等。立法會議員鄭泳舜表示歡迎文體旅局的最新方案，又指日後主辦方表演賽項目時，應該預先提出「替補方案」。另外，浸會大學運動及健康科學系教授劉永松則認為，應該循減少資助表演賽和邀請賽的方向出發，如果本港要推動運動產業化和多元化，應該進軍正式比賽項目，傳統受歡迎運動固然較難跟歐美城市競爭，但較少人關注，但具發展潛力的項目應可作考慮。Yahoo新聞 ・ 13 小時前
童年回憶召喚！數碼暴龍動畫25週年紀念展 入場送角色透卡、數碼暴龍配件｜香港好去處
亞古獸、太一，久違的名字，是無數港人童年的共同記憶。25年過去，這個夏天，《數碼暴龍動畫25週年紀念展》登陸旺角INCUBASE Studio，將這段回憶實體化，各位「被選中的細路」是時候齊齊走進數碼世界，與最初的感動重逢。Yahoo 旅遊 ・ 1 天前
張文慈爆從小被欺凌做暑期工被下藥迷姦 傷痕纍纍仍沒放棄：將傷害說出來就似將傷口脫落
曾於1996年參加亞洲小姐入行的張文慈（Pinky）近日上汪曼玲的YouTube節目《快拍.曼鏡頭》受訪，透露曾遭亞視雪藏，又指以前走性感路線是因為缺乏安全感。Yahoo 娛樂圈 ・ 17 小時前
向太陳嵐主動加向華強前妻丁佩贍養費20倍 霸氣承諾「養她們一輩子」
向太陳嵐近年不時喺小紅書分享人生經歷，早前一條提及婚姻嘅片中，向太提到因為向華強前妻丁佩一個舉動，令佢決定自掏腰包代向生俾贍養費，仲加碼20倍！Yahoo 娛樂圈 ・ 12 小時前