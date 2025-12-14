國安部警惕境外反華勢力 分析數字足迹收集情報

【on.cc東網專訊】國家安全部周日（14日）發布消息，境外反華敵對勢力或通過數字足迹數據分析，識別長期、規律性出現在重要軍工單位、科研院所周邊的人員，逆向推斷出內部安保體系的薄弱環節，為後續行動提供可能。「數字足迹」通常指個人在使用數字設備或互聯網後，保存在伺服器端的相關數據，分為被動型和主動型，可構成個人身份標識。

國安部指出，數字足迹可描繪出區域經濟活力圖、社會運行脈絡圖、戰略要地態勢圖，包括人員流動、消費習慣、通勤、物流等數據，在大數據技術分析下可能會反推出區域經濟發展狀況、產業布局等，成為影響商業決策乃至國家競爭博弈的關鍵情報。其中某些敏感區域周邊的人員流動及車輛行動軌迹，經持續收集與分析，能形成一種「無意識測繪」，讓隱蔽的戰略要地輪廓浮出水面，間接暴露重要訊息，成為別有用心者窺探的窗口。

該部門認為軌迹數據潛藏風險，境外反華敵對勢力可能通過對相關數字足迹數據的分析，精準識別出長期、規律性出現在重要軍工單位、科研院所周邊的人員，為後續對有價值目標人員的接觸、策反行動提供精確「制導」。境外反華敵對勢力又可能通過大規模人口流動數據分析，精準識別社會情緒熱點區域，製造和散播謠言，惡意引導輿情，甚至策劃煽動性事件，從而衝擊社會秩序，威脅國家安全。

