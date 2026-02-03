八號花園業主大會直擊︱九成票通過叫停大維修、踢走工程顧問
國安部：攻擊者或藉NFC 「無感」竊密盜刷資金
【on.cc東網專訊】國家安全部周一（2日）警告，NFC（近場通信技術）作為便捷的無線通訊方式，讓一些原先需打開手機、輸入密碼的複雜操作僅需「貼一貼」就可完成，這項「一觸即通」的技術可能在無形中成為訊息洩露乃至危害國家安全的潛在渠道。
報道指出，政府機關、軍工單位、科研院所等敏感區域如有搭載NFC功能的儲存介質，且未配備其他防護措施，一旦被專業攻擊者近距離接觸，當中儲存的工作數據、涉密文件等會被他人在短時間內讀取複制，而且常規安防手段難以察覺該行為，最終造成「無感」洩密。
在金融領域，攻擊者利用NFC竊取支付訊息後可模擬合法交易，不知不覺中盜刷資金；在能源、交通等基礎設施領域，攻擊者可通過攻擊NFC技術模塊破解關鍵門禁或進入運維平台，進行下一步橫向滲透破壞。此外，部分境外開發、搭載NFC功能的應用程式可能將收集到的敏感數據，遠程傳輸至境外伺服器，以規避中國數據安全監管，一旦被境外間諜情報機關獲取和利用，將給國家安全帶來風險隱患。
