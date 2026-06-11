國安附例小組完成審議 鄧炳強斥有人企圖恫嚇

鄧炳強(中)稱，留意到有人企圖恫嚇附屬法例會擴闊危害國安罪範圍。(鍾式明攝)

政府建議為《維護國家安全條例》訂立附屬法例，立法會相關小組委員會昨花約兩小時完成逐條審議。會上有成員關注涉及多宗案件的被告，會否全數被定性涉及國家安全，當局強調不會把本身無關的罪行，無端變成危害國安案。

立法會內務委員會昨早召開特別會議，處理國安條例新附屬法例，會上已通過成立小組委員會及選出選委界簡慧敏為主席，小組下午隨即開會審議。

新附屬法例列明，行政長官可發出證明書，將一般刑事案件的犯罪行為認定為涉及國家安全。保安局長鄧炳強開場發言時提到，留意到有人企圖恫嚇指附屬法例會擴闊危害國安罪行的範圍，強調「呢個係假㗎，係誤導㗎，係呃你㗎，係嚇你㗎」，指出新機制正正要處理極少數的其他罪行。

藏毒假鈔不會無端變危國安

經民聯吳永嘉關注，如被告同時被控數項罪名，是否全部皆會被視為危害國家安全罪行，選委界陳曼琪亦問到附屬法例會否影響多控罪的案件。鄧炳強稱，要視乎相關控罪是否涉及交替控罪，舉例有人藏有爆炸品被捕，其後被控恐怖活動罪，但審訊期間認為控告藏有爆炸品罪更貼切、罪行元素更完備，惟現時未有附屬法例，就會出現交替控罪是否能定性為危害國安罪行的爭拗。他續說，即使同時發現毒品或假鈔、詐騙文件等，雖然同屬違法，但由於本身無關危害國安的事實，故不會使有關罪行無端變成危害國安罪行。

楊永杰倡提供懶人包

選委界楊永杰稱，近日網上有大量抹黑文宣，「講到打個乞嚏特首都會發出證明書」，建議政府向地區人士、關愛隊提供懶人包，避免外界誤解和抹黑。鄧炳強回應稱，政府會用不同方法向市民解說。小組委員會最終用約兩小時完成審議，今日會到內會會議口頭匯報。

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