國家國防科工局原副局長張建華 涉受賄遭起訴

【on.cc東網專訊】最高人民檢察院周二（10日）公布，國家國防科技工業局前黨組成員、副局長張建華涉嫌受賄、利用影響力受賄，四川省人民檢察院決定逮捕，已由四川省達州市人民檢察院向達州市中級人民法院提起公訴。

檢察機關指控，張建華利用擔任國家國防科技工業局軍工項目審核中心主任、財務與審計司司長、總工程師和黨組成員、副局長等職務上的便利，為他人牟取利益，以及利用職權或者地位形成的便利條件，通過其他國家工作人員職務上的行為，為他人牟取不正當利益。他在離職後又通過其他國家工作人員為他人牟取不正當利益，非法收受他人財物，數額特別巨大。

張建華1961年8月出生，江蘇宜興人，曾擔任國家國防科技工業局長、總工程師，兼任國家原子能總署副主任等職務。2021年10月，張建華不再擔任國家國防科技工業局副局長。去年5月，他因涉嫌嚴重違紀違法主動投案，接受調查。

