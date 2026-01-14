國家市監局重拳！攜程涉嫌壟斷「二選一」，OTA 霸主告急

國家市場監管總局今日宣布，已對攜程集團（Trip.com 母公司）正式展開調查，指其涉嫌濫用市場支配地位及從事壟斷行為。公告顯示，經初步核查後依據《反壟斷法》立案偵查。攜程即時回應表示，將積極配合調查，全面落實監管要求，並與業界共同營造可持續發展的市場環境，目前所有業務正常運作。

反壟斷監管加碼

去年雲南民宿協會曾公開徵集證據，指控攜程多年來實施「二選一」、單方面提高佣金、限制流量曝光等不公平競爭行為，嚴重損害商家權益。攜程 202 4年在中國酒店及旅遊市場的交易總額佔比達 56%，與同程旅行合計控制國內 OTA（線上旅行社）市場逾 70%，市佔率引發監管關注。

市監局近年加強平台經濟反壟斷執法，2025 年 11 月 15 日發布《互聯網平台反壟斷合規指引》公開徵求意見，並於 12 月表示加快推出最終版本。《指引》點名八大新型壟斷風險，包括平台強制商家實行「全網最低價」等做法，可能構成濫用支配地位或壟斷協議。

市監局發言人王秋平強調，此舉旨在保護消費者及中小企業權益，引導平台合規經營，構建健康有序生態。攜程作為一站式旅遊平台，旗下品牌包括攜程、Trip.com、去哪兒及 Skyscanner，2003 年於納斯達克上市、2021 年香港二次上市，調查消息公布後其股價晚盤急挫近 9%。

曾陷入大數據「殺熟」爭議

攜程過去屢次被指利用大數據「殺熟」，即針對老用戶或高消費客顯示更高價格，引發消費者廣泛不滿。相關投訴近年持續湧現，涉及價格不透明及差別定價問題。平台雖稱屬技術故障，但公眾質疑聲浪未止。這種做法被視為濫用數據優勢，損害用戶公平權益，也成為監管部門重點關注對象。今次調查亦可能牽扯出舊案，攜程未必能輕易脫身。

