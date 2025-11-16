國家教育部發留學預警 籲華公民謹慎規劃赴日留學
【on.cc東網專訊】中日關係持續發酵，中國教育部周日（16日）發布今年第4號留學預警，指近段時間以來，日本社會治安不靖，針對中國公民的違法犯罪案件多發，治安形勢和留學環境不佳，在日中國公民的安全風險上升，建議中國公民謹慎規劃赴日留學安排。
較早前，外交部上周五（14日）提醒，由於日本首腦言論導致在日的中國公民人身及生命安全帶來重大風險，近期應避免赴日。內地多間航空公司上周六（15日）亦發出通知，公布了涉及日本航線客票特殊處置方案，對於出行日期在12月31日之前且符合相關條件旅客機票，可予以免費退改處理。
【更多即時新聞詳情請上東網新聞】
其他人也在看
中國提醒公民避免前往日本 赴日遊客考慮退改
中國外交部和中國駐日本使領館鄭重提醒公民近期避免前往日本，已在日中國公民密切關注當地治安形勢，提高安全防範意識，加強自我保護。鉅亨網 ・ 8 小時前
外交部籲中國公民避免赴日 本港保安局未發新警示 惟提醒前赴或當地港人提高警惕｜Yahoo
【Yahoo 新聞報道】日本首相高市早苗 11 月 7 日稱如果台灣「有事」，有可能構成安全保障法制中，日本能夠行使集體自衛權的「存亡危機事態」，言論引發外交風波，中國外交部提醒中國公民近期避免前往日本。本港保安局今（15 日）更新外遊警示制度網頁中，有關日本的附加資料，提醒計劃前赴或已在當地的港人應提高警惕，注意安全。Yahoo新聞 ・ 19 小時前
日相高市言論掀波瀾 北京籲公民暫勿前往日本
（法新社北京15日電） 中日關係因為日本首相高市早苗「台灣有事」的相關發言，緊張情勢升溫。「外交部和中國駐日本使領館鄭重提醒中國公民近期避免前往日本，已在日中國公民密切關注當地治安形勢，提高安全防範意識，加強自我保護」。法新社 ・ 1 天前
高市早苗涉台論引發北京憤怒 中國對日本祭出反制第一招
【彭博】-- 中國外交部敦促本國公民近期避免前往日本旅行，給出的原因之一就是首相高市早苗發表涉及台灣的」露骨挑釁言論」對中國公民的人身和生命安全構成「重大風險」。周五的這項提醒是高市上周說台灣如有衝突對日本可能構成「存亡危機事態後的最新進展。高市在國會答辯時的這一表態可能為日本干預台海局勢提供法律基礎。北京方面多次要求高市收回此番言論。《人民日報》周五的評論指出，此論是1945年日本戰敗以來該國領導人首次對中國發出「武力威脅」。原文標題China Warns Citizen to Avoid Traveling to Japan Amid Taiwan Row\--聯合報導 Li Liu.More stories like this are available on bloomberg.Bloomberg ・ 1 天前
中國提醒國民勿往日本 揭示壽司郎要提早排隊？
中日關係隨著高市早苗有關台灣的言論開始惡化，中國外交部和中國駐日大使館14日突然發布通知，呼籲中國公民暫時避免前往日本，引起市場憂慮，會否有進一步禁止國民赴日旅遊的新政策。近年內地人大舉到日本旅遊，隨時比港人更熱愛日本飲食文化，倘若禁止赴日，「思鄉」內需消費將更高漲，內地旅客甚至會多來港享用日本空運食材，意味港人也是時候提早排隊Yahoo財經 ・ 1 天前
中國籲國民暫停日本旅遊 多家航空公司：機票可免費退改
中國外交部和中國駐日本使領館周五（14 日）就中國公民前往日本發布鄭重提醒，國航 (0753.HK) 、南航 (600029.SS) 、東航 (600115.SS) 三家航空公司周六隨即公布涉及日本航線客票特殊處置方案，對於出行日期在 12 月 31 日之前且符合相關條件的客票，可予以免費退改處理。鉅亨網 ・ 9 小時前
華軍事專家解讀如何對日迎頭痛擊 顯示強力回應
【on.cc東網專訊】日本首相高市早苗發表的涉台言論引來中國強烈不滿，中國外交部、國防部和國台辦紛紛發聲，嚴正警告日本，若膽敢武力介入台海局勢，中方必將迎頭痛擊。中國軍事專家杜文龍周日（16日）解讀，中方如何對日迎頭痛擊。on.cc 東網 ・ 2 小時前
北京深夜召日本駐陸大使抗議日相言論 牛彈琴：中國的憤怒在升級
11 月 14 日凌晨 2 時 56 分，中國外交部網站發布一則簡短但分量十足的訊息，副部長孫衛東奉示召見日本駐中大使金杉憲治。這一非比尋常的時間點與「奉示」二字，傳遞出中方對日相高市早苗涉台挑釁言論的強烈不滿與嚴正回應。鉅亨網 ・ 1 天前
高市早苗「台灣有事」說引發日中關係緊張 脈絡與重要性一次看
（法新社東京14日電） 日本新首相高市早苗近日關於中國可能攻台情況的言論，引發一向敏感的日中關係惡化。法新社整理高市相關發言、其重要性及中方反應。法新社 ・ 1 天前
網上熱話｜內地網民首次遊港 讚三個小細節 難忘港人兩字常掛嘴邊
雖然近年越來越多政策促進香港與內地融合，但兩地仍有不少文化差異，令內地旅客來港旅遊後，感到百思不得其解。近日就有內地網民在小紅書發文，記述自己首次來港遊玩後，「真的被某些小細節可愛暈倒」。am730 ・ 2 小時前
帶阿姐看世界 | 汪明荃羅家英人生中首輯婚照曝光 「不丹婚照之旅」圓家英哥心願
汪明荃（阿姐）與羅家英（家英哥）早前（10日）出發往不丹拍攝全新綜藝節目《帶阿姐看世界》，原來二人在當地其中一站行程，是穿上不丹傳統民族服裝拍攝婚紗照Yahoo 娛樂圈 ・ 1 小時前
遭控對美國目標提供共軍技支援 阿里巴巴駁斥
（法新社北京15日電） 英國金融時報稍早引用白宮國家安全備忘錄報導，華府指控中國電商公司阿里巴巴在針對美國目標的「行動」中向中國軍方提供技術支援。中國駐華盛頓大使館否認相關報導，強調中國依法反對和打擊一切形式的網路攻擊。法新社 ・ 20 小時前
涉挪用資金等罪 少林寺原住持釋永信被批捕
【on.cc東網專訊】內媒周日（16日）報道，嵩山少林寺原住持釋永信（原名劉應成）涉嫌挪用資金等案，經河南省公安廳指定新鄉市公安機關立案偵查，由新鄉市公安局提請新鄉市人民檢察院批准逮捕。日前由新鄉市人民檢察院依法以涉嫌職務侵佔罪、挪用資金罪、非國家工作人員受賄罪on.cc 東網 ・ 1 小時前
《人民日報》批高市早苗言論屬二戰後首對華武力威脅 駐日使館籲外交人員避免外出（更新）
中日關係再趨緊張，官方《人民日報》發表文章，指日本首相高市早苗在國會宣稱「台灣有事」可能構成日本可行使集體自衛權的「存亡危機事態」，暗示可能武力介入台海問題。文章指中國和日本的有識之士都指出，高市言論是1945年日本二戰戰敗以來，日本領導人首次在正式場合鼓吹所謂「台灣有事就是日本有事」並與行使集體自衛權相關聯，首次在台am730 ・ 1 天前
國防部:倘日方武力介入台海局勢 必付出慘痛代價
日本首相高市早苗早前表示，如果中國大陸對台灣出動軍艦並使用武力，可能會構成「存亡危機事態」，自?懦仃N可以依法行使集體自?斃v，高市早苗堅稱有關言論符合日本政府看法，無意撤回或取消。國防部發言人蔣斌表示，日本領導人涉台錯誤言論粗暴干涉中國內政，嚴重違背一個中國原則、中日四個政治文件精神和國際關係基本準則，挑戰戰後國際秩序，向「台獨」勢力發出嚴重錯誤訊號，性質影響十分惡劣，極不負責、極其危險。他重申，台灣問題純屬中國內政，不容任何外來干涉，日方若不深刻汲取歷史教訓，膽敢鋌而走險，甚至武力介入台海局勢，必將在中國人民解放軍的銅牆鐵壁面前碰得頭破血流，付出慘痛代價。(WL)infocast ・ 1 天前
安世半導體風暴炸裂！中國怒批荷蘭部長「挑釁」 稱別再製造新問題
根據《路透》報導，中國商務部周五 (14 日) 批評荷蘭經濟部長卡雷曼斯 (Vincent Karremans) 日前為接管安世半導體 (Nexperia) 辯護的言論，正值荷蘭高層官員即將赴北京討論爭端之際，使雙方緊張情勢升溫。鉅亨網 ・ 1 天前
上水59歲婦打斜亂過馬路被埋伏警員「斷正」 警：不使用天橋發出傳票(更新)
社交平台Threads瘋傳影片，上水一名婦人「打斜」橫過馬路，結果走到對面巴士站時，遭守候埋伏的警員「斷正」，但婦人看到警員後「揮了一下手」未有停下，警員逐跟在身後走了幾步，最終成功截停對方，相信是發出告票。 警方回覆《am730》查詢時表示，周三(11月12日)於上水彩園路一帶進行交通執法行動，一名59歲女子違am730 ・ 1 天前
中國遭遇空前投資滑坡 威脅經濟的同時也令經濟學家大為不解
【彭博】— 中國投資的滑坡既前所未有，又難以解釋。 周五公佈的官方數據顯示，10月投資估計同比驟降逾11%，創下2020年初新冠疫情最初封控以來的最差單月表現。投資若進一步滑坡，可能動搖占中國國內生產毛額近半壁江山的經濟支柱，加劇本已面臨出口下滑壓力的經濟風險。Bloomberg ・ 1 天前
據報被指協助解放軍打擊美目標 阿里稱報道不實質疑洩密動機
英國《金融時報》引述美國白宮一份國家安全備忘錄報道,華盛頓指控阿里巴巴集團(09988.HK/BABA.US)為中國軍方針對美國境內目標的行動,提供技術支援。infocast ・ 23 小時前
全運會預告｜周日好戲碼 張家朗蔡俊彥啟德主場爭金 李思穎出戰麥迪遜賽
千呼萬喚始出來，第15屆全運會踏入最後階段，兩屆奧運金牌、男子花劍好手張家朗及應屆世錦賽冠軍蔡俊彥將於周日(11月16日)登場，在啟德體藝館挑戰群雄...Yahoo 體育 ・ 4 小時前