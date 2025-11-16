國家教育部發留學預警 籲華公民謹慎規劃赴日留學

【on.cc東網專訊】中日關係持續發酵，中國教育部周日（16日）發布今年第4號留學預警，指近段時間以來，日本社會治安不靖，針對中國公民的違法犯罪案件多發，治安形勢和留學環境不佳，在日中國公民的安全風險上升，建議中國公民謹慎規劃赴日留學安排。

較早前，外交部上周五（14日）提醒，由於日本首腦言論導致在日的中國公民人身及生命安全帶來重大風險，近期應避免赴日。內地多間航空公司上周六（15日）亦發出通知，公布了涉及日本航線客票特殊處置方案，對於出行日期在12月31日之前且符合相關條件旅客機票，可予以免費退改處理。

