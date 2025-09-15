國家網絡安全事件報告管理辦法發布 規範通報時限要求

【on.cc東網專訊】內媒周一（15日）報道，國家互聯網信息辦公室近日發布《國家網絡安全事件報告管理辦法》，今年11月1日起施行。網信辦有關負責人指出，該辦法進一步規範和明確網絡安全事件報告流程和要求，以規範網絡安全事件報告管理，及時控制網絡安全事件造成的損失和危害。當中鼓勵社會組織和個人報告較大以上網絡安全事件，包括黨政機關網站、網絡平台等被攻擊篡改，導致違法有害訊息較大範圍傳播。

管理辦法共14條，主要對網絡安全事件報告適用範圍、監管職責、報告主體、報告流程、報告時限、報告內容等提出規範要求。該辦法要求網絡營運者在發現或獲知涉及本單位的網絡安全事件時，應按《網絡安全事件分級指南》研判，如涉關鍵訊息基礎設施，最遲不得超過一小時報告；如屬於重大、特別重大網絡安全事件，則不得超過半小時。針對屬於中央和國家機關各部門及其直屬單位的網絡營運者和其他網絡營運者，亦有不同通報時限要求；如涉嫌違法犯罪，應及時向公安機關報案。

網絡營運者如未按照上述辦法規定報告網絡安全事件，有關主管部門按照有關法律、行政法規的規定處罰；如因遲報、漏報、謊報或瞞報網絡安全事件造成重大危害後果，依法從重處罰網絡營運者及有關責任人。網信部門日前已開通12387網絡安全事件報告熱線、官網、微信公眾號、微信小程序、郵件、傳真共6類網絡安全事件報告渠道。

