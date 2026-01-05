國家補貼教學2026｜港人有回鄉證就能買！最高享 1,500 人民幣折扣，附申請教學和五大國產手機推薦

Yahoo 編輯精選產品資訊為商業合作關係，當你透過文章內商戶連結完成交易時，Yahoo 會獲取報酬。Yahoo並非買賣一方或其代理，交易責任由用戶與商戶自行承擔，所有資訊以商戶頁面為準。

港人有回鄉證就能買！最高享 1,500 人民幣折扣，附申請教學和五大國產手機推薦

為繼續刺激消費，國家發改委在 2026 年仍舊推出了包含數碼產品、家電在內的加力補貼計畫，目前首批 625 億人民幣補貼資金已經下達。除內地居民外，持有回鄉證的港人其實也可受惠。個人消費者在購買單件售價不超過人民幣 6,000 元的手機、平板、智能手錶/手環、智能家居產品、智能眼鏡時，均可享受一次 15% 補貼，優惠最高 500 元。除此之外，購買電視、電腦、冷氣機、雪櫃、洗衣機、熱水器這 6 類大型家電亦可獲得 15% 補貼，單筆優惠最高 1,500 元。

「國補」的適用範圍涵蓋線下零售門市和網購平台，但後者設有內地身份實名認證門檻，相對而言並不適合一般港人消費。享受補貼的最可行方案是使用回鄉證透過「雲閃付」、微信（WeChat 內地版）app 申請，然後北上直接去店內購物。為方便不熟悉內地服務的讀者，以下為詳細教學和一些值得購買產品的推薦。

2026 國家補貼

香港人申請「國補」條件

有效回鄉證

內地電話號碼

內地銀行卡或信用卡

實名登記「雲閃付」、微信帳號

香港人使用回鄉證於「雲閃付」申領「國補」步驟

下載、安裝「雲閃付」app 完成「雲閃付」帳號實名登記 進入「全國政府補貼專區」頁面選擇深圳或廣州地區並完成申請程序 使用內地電話號碼註冊 添加內地銀行卡或信用卡 進入「領券頁面」選擇需要的產品項目點按「領取」 輸入申請人姓名、電話號碼、回鄉證號碼等資料 點選需要的「國家補貼」優惠項目 簽署、提交電子承諾書後即可領券

香港人使用回鄉證於微信申領「國補」步驟

下載、安裝微信 app 並註冊帳號 在「我的」→「支付與服務」頁面 點擊右上角選單「切換錢包地區」 選擇「中國大陸」 搜尋「粤焕新」小程序 選擇需要的產品項目點按「領取」 輸入申請人姓名、電話號碼、回鄉證號碼等資料 點選需要的「國家補貼」優惠項目 簽署、提交電子承諾書後即可領券

特別注意

領到的優惠券有效期為領取後 72 小時內，於門店購物時必須在「雲閃付」內用券並完成支付

申領「國補」的期限是 2026 年 12 月 31 日止，但為了避免配額用完，有需求的話還是建議盡早消費。

5 類「國補」數碼產品

手機

平板

智能手錶/手環

智能家居

智能眼鏡

6 類「國補」家電

電視

電腦

雪櫃

洗衣機

冷氣機

熱水器

對於許多港人來說，性價比突出的國產手機估計會成為北上使用「國補」的主要目標。雖然有 6,000 人民幣的適用上限，但以 500 元的補貼限額反推，售價在 3,000 到 4,000 元檔位的機器買起來應該是相對划算的。要是面對諸多選擇有點無從下手，不妨接著看看我們的推薦囉。

OnePlus 15（補貼後 3,499 元起）

OnePlus 15

外型俐落的效能向手機，Snapdragon 8 Elite Gen 5 搭配 1.5K 165Hz 螢幕和支援 120W 有線、50W 無線快充的 7,300mAh 電池，可以很好低滿足玩家們的需求。除此之外，超音波指紋模組也能大幅提升使用體驗。

👉 OnePlus 15、Ace 6 聯袂而至：Snapdragon 旗艦晶片搭配 165Hz 螢幕

立即了解

Redmi K90 Pro Max（補貼後 3,479 元起）

Redmi K90 Pro Max

主打 Snapdragon 8 Elite Gen 5 處理器和 Bose 加持的 7W 獨立低音單元，配合上下雙喇叭可組成 2.1 聲道立體聲，同時有 7,560mAh 大電池和特別的牛仔布質感素皮背蓋。

👉 Redmi K90 Pro Max 殺到：旗艦晶片、超大電池、Bose 加持 2.1 聲道立體聲

立即了解

OPPO Find X9（補貼後 3,899 元起）

OPPO Find X9

7.99mm 纖薄機身但仍有 7,025mAh 電池，配備天璣 9500 晶片和 3X 潛望遠攝。

👉 OPPO Find X9 系列雙機降臨：天璣 9500、超 7,000mAh 電池還有長炮加持

立即了解

vivo X300（補貼後 3,899 元起）

vivo X300

唯一可外接長炮增距鏡的標準款手機，6.31 吋仍有 6,040mAh 電池。

👉 vivo X300、X300 Pro 來襲：首發天璣 9500、2 億像素和演唱會長炮全民化

立即了解

iPhone 16e（補貼後 3,999 元起）

iPhone 16e

iPhone 16e 雖然在許多地區都被批低規高價，但在內地其 128GB 和 256GB 型號可享受補貼，優惠價 3,999 和 4,999 元就顯得有一定 CP 值了。

👉 iPhone 16e 接班 iPhone SE 登場：A18、自研 5G 晶片加持的最平價 Apple AI 手機

立即了解

