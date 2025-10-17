國家補貼｜港人持回鄉證 買手機家電享¥2000消費補助！即睇懶人包教學＋補貼詳情

內地政府早前宣布購買數碼產品、家電可領取國家補貼，今次補貼措施更惠及港人，只要符合幾項條件，即可申請國家補貼折扣券，最高金額上限2000元，即睇補貼詳情及教學！

國家補貼｜申請條件及方法

內地商務部早前宣布《手機、平板、智能手錶購新補貼實施方案》(下稱「國家補貼」)。只要於內地網購平台淘寶和京東在首頁設有「國家補貼」專區，選擇廣東或深圳地區後可領取補貼。完成支付後，系統會自動將補貼金額轉賬支付寶或直接抵款項，但由於網購平台需要用中國身份證實名認證，因此目前最方便香港人，享受國家補貼的方式為使用「雲閃付」 App 申請！

香港居民申請補貼條件：

持有效回鄉卡 實名登記的手機App「雲閃付」帳戶 內地手機號碼 內地銀行卡或信用卡

適用產品：

數碼產品：手機、平板、智能手錶

家電：包括電視、電腦、冰箱、洗衣機、空調等12類產品



3類「國補」數碼產品

手機

平板

智能手錶/手環

國家補貼適用產品

12 類「國補」家電

電視

電腦

冰箱

洗衣機

冷氣機

熱水器

家用爐具

吸油煙機

電飯煲

微波爐

淨水器

洗碗機

國家補貼適用產品

補貼比例：計劃涵蓋兩大類產品，包括電子產品及家電，折扣率各有不同：

電子產品（手機、平板電腦、智能手錶）：單件售價上限為人民幣 6,000 元，可獲 15% 折扣，每件最高可減人民幣 500 元。

家電（雪櫃、洗衣機、電視、空調（冷氣）、電腦、熱水器、家用爐具、吸油煙機、微波爐、淨水器、洗碗機及電飯煲）：單件最高補貼 20%，折扣額最高可達人民幣 2,000 元。

優惠期由2025年1月1日開始，直至12月31日結束。

領取補貼步驟

香港人以回鄉證於「雲閃付」領取國家補貼折扣券步驟：

下載「雲閃付」手機App，並完成實名登記 打開App後，於「全國政府補貼專區」選擇深圳或廣州地區，並完成申請程序 使用內地手機號碼註冊帳號 添加內地銀行卡或信用卡 進入「領券頁面」，選擇需要的產品然後點選「領取」 輸入申請人姓名、手機號碼、回鄉卡號碼 點選需要的「國家補貼」項目 簽署、提交電子承諾書即可領取折扣券

領券後需於72小時內，於指定內地門市以「雲閃付」掃碼支付購買數碼產品，才能使用折扣券，享受最高2,000元人民幣的折扣。

注意事項：

補貼券需於領取後72小時內，於上午10點至晚上11點內使用。

需完成實名登記才能領取補貼。

