國家部委幹部為CIA當間諜 遭判囚終身

【on.cc東網專訊】中國某國家部委一名幹部在日本留學期間，遭美國中央情報局（CIA）招攬，回國後充當間諜受查。國家安全部周三（12日）披露案情新進展，該間諜已被判處無期徒刑。國安機關警告，境外間諜情報機關長期覬覦中國留學人員群體，常用請客、贈禮等手段拉攏，始終緊盯中國核心要害部門企圖滲透竊密，嚴重威脅國家安全和發展利益。

國家安全部在微信公眾號發布影片《一枚「釘子」竟然扎入我核心要害部門！》，透露國安機關破獲上述重大間諜案件，疑犯郝某是一名長期潛伏在中國核心要害部門的外國間諜。經鑑定，郝某向境外間諜情報機關提供的情報，涉及中央某部敏感項目及內部人員情況，包括5項機密級國家秘密、2項秘密級國家秘密、14項《刑法》第一百一十一條規定的情報。郝某最終因犯間諜罪被判無期徒刑，剝奪政治權利終身。

廣告 廣告

據前年已公布的案情，郝某於1984年1月出生，在日留學期間結識美駐日使館官員泰德，泰德任期結束前將同事李軍介紹給郝某，郝某留學期滿前，李軍亮明CIA東京站人員身份，對郝某實施策反。郝某同意並與美方簽署參諜協議，回國後按要求進入某國家部委工作，向CIA提供情報並收取間諜經費。

【更多即時新聞詳情請上東網新聞】