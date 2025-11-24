國家體育總局與粵港澳簽四方協議 李家超︰增體育合作 融合發展

特首李家超於上周五在深圳出席十五運會期間，代表香港特區政府與國家體育總局長高志丹、廣東省長孟凡利和澳門特首岑浩輝，簽署《關於加強體育合作、促進融合發展的協議》。

李家超表示，《四方協議》承揚共同籌辦十五運會的團結精神，標誌著三地合作踏上新台階。在《四方協議》的戰略框架下，香港特區政府將積極發揮「一國兩制」優勢，促進大灣區體育融合發展，在資源整合、賽事聯合舉辦、產業融合和人才培育等方面進一步深度合作，為體育強國建設作更大貢獻。

廣告 廣告

協議內容涵蓋十項重點，包括加強粵港澳體育交流、打造品牌賽事、推動群眾及青少年體育、促進體育產業及科研合作、提升治理能力，以及在國際體育事務中加強溝通，共同弘揚中華體育精神。

原文刊登於 AM730 https://www.am730.com.hk/本地/國家體育總局與粵港澳簽四方協議-李家超-增體育合作-融合發展/621808?utm_source=yahoorss&utm_medium=referral