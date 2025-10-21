楊振寧逝世｜一文了解獲獎研究：宇稱不守恆定律
哪個國家便宜又好玩？2025高CP值旅遊國家排名，冠軍不是日、韓、泰
全球旅遊市場回溫，各國遊客都在尋找高性價比的旅遊目的地。美國金融公司《nerdwallet》近期公布「2025年全球最便宜旅遊國家排名」，令人意外的是，台灣在16個入選國家中高居榜首！專家分析指出，台灣不僅擁有便利的交通、親民的物價，更重要的是美國遊客來台免簽證，讓台灣在評比中脫穎而出。食尚手搖祭，12品牌買一送一！
去哪個國家旅遊最便宜
美國金融公司《nerdwallet》首席旅遊作家班傑明（Benjamin Din）日前發文表示，受美元強勢影響，2025年許多國際旅遊地點對美國遊客來說變得相對經濟實惠。該公司綜合評估各國住宿、交通、匯率及簽證費用等因素，精選出16個最具性價比的旅遊國家：
１、台灣
２、印尼
３、印度
４、南非
５、菲律賓
６、馬來西亞
７、越南
８、日本
９、羅馬尼亞
10、匈牙利
11、亞塞拜然
12、韓國
13、泰國
14、巴西
15、祕魯
16、捷克
台灣交通與食物價格親民
班傑明表示，台灣的公共運輸系統價格親民，台北捷運單程票價僅需60美分（約新台幣20元），公車票價更低至50美分以下（約新台幣16元）。此外，１頓美味的餐點只需不到10美元（約新台幣325元），讓遊客能以相當實惠的價格體驗在地美食。
多元景點與美食饗宴
班傑明也推薦了台灣的早餐店文化和熱鬧的夜市，並讚揚珍珠奶茶與鳳梨酥等特色美食。在景點方面，台北不只有地標性建築台北101，還能在市區內就近造訪陽明山國家公園，享受溫泉浴，展現都會與自然完美結合的特色。
台灣直飛美國城市
台灣能在眾多國家中奪冠，便利的台美直航航班也是重要因素。相較之下，排名第２的印尼雖然物價更低，但需要支付約新台幣900元的落地簽證費用，且交通便利性不及台灣，因此未能登上榜首。
▲台灣航班能直飛美國。（示意圖，圖片來源：shutterstock達志影像）
nerdwallet
網址：https://www.nerdwallet.com/article/travel/cheap-places-to-travel
SOGO大巨蛋影城棟「這天」開幕！７大品牌搶先看，還能打卡五月天特展
長輩們注意！65歲以上可領1200津貼，申請辦法、使用範圍一次看
聊天時說「１句型」其實很惹人厭！一票網友認同：職場很多、聽了莫名火大
機車族注意！5/15「１停車新制」上路，停錯恐遭罰1200元
本文由食尚玩家授權報導，未經同意禁止轉載，點此查看原始文章
