《國寶》勢如破竹 吉澤亮跟木村、福山爭影帝

【on.cc東網專訊】日本男星吉澤亮主演以歌舞伎為題材的話題電影《國寶》，明日(13日)於香港上映。電影於日本叫好又叫座，票房已突破170億日圓(約8.6億港元)，直迫日本最賣座真人電影冠軍《跳躍大搜查線2：封鎖彩虹大橋！》。

由日本報章主辦的《第50屆報知映畫賞》，昨日(11日)公布入圍名單。《國寶》，獲得最佳電影、導演、男主角及男女配角等最多8項提名，同片的橫濱流星、渡邊謙與田中泯更一同角逐最佳男配角，戰況激烈。吉澤亮將與《摘星廚神：巴黎夢》的木村拓哉、《平場之月》的堺雅人、《劇場版TOKYO MER流動急症室～南海任務》的鈴木亮平、《寶島》的妻夫木聰及《迷宮裡的魔法師》的福山雅治等角逐影帝。

廣告 廣告

至於《詭娃娃》的長澤正美，則與《穿越時空的初吻》的松隆子、《群山淡影》的廣瀨鈴、《單思的世界》的杉咲花等爭做影后。

【更多影劇新聞詳情請上東網新聞】