國慶好去處｜「國慶古蹟悠藝日2025」登場 尖沙咀文物探知館展覽＋限定禮物｜Yahoo活動街

國慶好去處｜「國慶古蹟悠藝日2025」登場 尖沙咀香港文物探知館展覽＋限定禮物｜Yahoo活動街

發展局古物古蹟辦事處將於10月1日國慶日，在尖沙咀香港文物探知館舉辦「國慶古蹟悠藝日2025」。參加者完成與文物古蹟相關的任務後即可換領獨特小禮物，活動結合展覽、遊戲與手作體驗，讓市民在假期以輕鬆方式探索文化，學習歷史同時盡享娛樂！

國慶古蹟悠藝日2025

10大節目亮點 邊玩邊學歷史

活動內容豐富，涵蓋展覽導賞、互動遊戲及手作體驗，讓大人小朋友都能樂在其中：

1. 空降長安城 ：只要成功降落長安城，完成任務即有機會獲得意外收穫！

2. 泥膠恐龍工作坊 ：自製恐龍紀念品！在泥膠工作坊製作迷你恐龍模型，與恐龍同賀國慶。你還可以憑手摺禮盒換取額外印章。

3. 10.1探知館大挑戰 ：將藏在香港文物探知館內的挑戰答案找出來，展廳內的資料助你挑戰成功！

4. 狂草千文卷 ：挑戰解讀乾隆皇帝臨摹懷素的書法。

5. 搜捕馬球員 ：馬球手會在「唐風萬里」展廳內遊走，找到馬球手便可收集一個印章；集齊兩位馬球手的印章，即可到「自拍亭」拍攝專屬你的紀念照。

6. 自拍亭 ：特設香港文物元素的專屬背景，讓你打卡留念！

7. 摺紙恐龍駱駝大比併 ：考考你的手藝，摺出繽紛色彩的紙恐龍或駱駝。完成後可獲手扭汽球任務卡，完成卡上任務，有機會換取手扭動物汽球。

8. 手扭動物汽球（必須先完成「摺紙恐龍駱駝大比併活動及手扭汽球任務卡） ：可愛汽球增加節慶氣氛，完成手扭汽球任務卡，帶同摺紙駱駝或恐龍便有機會將手扭動物汽球帶回家！賽馬會義工即場為大家扭扭動物汽球，先到先得，送完即止。

9. 國慶限定四色印 ：找到國慶特設「唐風萬里」展覽四色印，加配國慶紀念日印章，自製國慶日紀念明信片，獲取活動印章。

10. 「唐風萬里：多元交融開放的盛世」專題展覽導賞：讓導賞員帶領你走一趟「唐風萬里」展覽，了解唐朝歷史文化和唐人時尚，除長知識外，還可獲取活動印章。請留意時間表，你隨時可遇上星級館長導賞團。

國慶日特別禮遇 星級驚喜

國慶日之星 ：凡於10月1日生日的參加者憑證明文件可獲禮物一份；1949年10月1日出生者更可獲驚喜大禮。

追蹤YouTube頻道 ：當日訂閱古物古蹟辦事處官方 YouTube，即可換取精美紀念品。

彩筆繪古蹟：自由為古蹟添上色彩，發揮創意創作。

禮物換領規則

每完成一項活動可獲專屬印章，集齊五個印章可換領獎品一份，八個或以上更可換領特別大獎。每位訪客限換活動獎品及特別大獎各一份，數量有限，先到先得。

廣告 廣告

煮茶坐俑印章｜「國慶古蹟悠藝日2025」尖沙咀香港文物探知館展覽

煮茶坐俑印章｜「國慶古蹟悠藝日2025」尖沙咀香港文物探知館展覽

煮茶坐俑印章｜「國慶古蹟悠藝日2025」尖沙咀香港文物探知館展覽

煮茶坐俑印章｜「國慶古蹟悠藝日2025」尖沙咀香港文物探知館展覽

煮茶坐俑印章｜「國慶古蹟悠藝日2025」尖沙咀香港文物探知館展覽

《唐風萬里：多元交融開放的盛世》專題展覽同步登場

「唐風萬里：多元交融開放的盛世」展覽將帶領觀眾走進盛唐時期的文化與美學。展品展現唐代女性的時尚變化、社會地位的提升，以及波斯、吐蕃等地文化如何透過絲綢之路融入長安。從金銀器、服飾到多達140種髮式，盡顯盛唐的自信與開放。

《唐風萬里：多元交融開放的盛世》專題展覽同步登場

這一套四件的三彩打馬球俑，釉色斑斕，流光溢彩，是三彩器中之精品，生動地展現仕女策馬擊球時的動態，女球手身穿翻領窄袖長襦，側身低頭，作手持繮繩或馬球杆狀，蓄勢待發。

三彩打馬球俑（一套四件）｜《唐風萬里：多元交融開放的盛世》展覽

唐代女性的服飾，從初唐到盛唐的一百年間，發生了顯著變化。唐初仕女多使用「羃籬」（ 源自阿拉伯地區的帽子）下擺非常長，能遮蔽全身。到高宗時流行「帷帽」，斗笠下的軟帽僅包覆到頸部。武則天執政時，「帷帽」大行其道。到中宗於705年即位後，完全不遮蔽面容的胡帽成了主流。

黃釉彩繪戴帷帽騎馬女俑｜《唐風萬里：多元交融開放的盛世》展覽

女子服飾髮飾多元、金銀器工藝精湛：

唐朝初期，女性以腰肢纖細為美。後來至盛唐，逐漸以珠圓玉潤為美，崇尚充滿生命力的健康美。這尊彩繪陶女立俑穿著華麗長裙，身形豐腴，正是體現開元、天寶年間以豐腴為美的社會風尚，象徵健康富足和充滿生命力。

彩繪陶女立俑｜《唐風萬里：多元交融開放的盛世》展覽

唐代婦女的妝容以髮式最講究，流行束高髻，搭配華麗的頭飾，單是髮髻款式便多達140多款，頭部髮型和裝飾宛如精巧的藝術品。

三彩單刀髻女俑｜《唐風萬里：多元交融開放的盛世》展覽

三彩黃綠釉伶俑｜《唐風萬里：多元交融開放的盛世》展覽

在金銀飾物中，唐代女性獨鍾髮飾，種類繁複。唐代女子插在髮髻上的裝飾叫做「櫛」。展覽展出一件於揚州出土的金櫛頭飾，在僅0.4毫米厚的薄金片上，鏤空鏨刻豐富花紋，櫛面有一雙對稱的奏樂飛天（即仙女），一位吹笙，一位手持拍板，反映唐代的佛教文化；四周配有蓮瓣、梅花、蝴蝶、魚鱗紋等多重紋帶，造工華麗。

金櫛｜《唐風萬里：多元交融開放的盛世》展覽

另一件精緻的頭飾是富有波斯特色的嵌綠松石立鳳金飾件。頭飾中央是站立的鳳鳥，呈孔雀開屏狀，羽翼邊緣飾以鑲嵌綠松石的聯珠紋勾邊。聯珠紋源於波斯，整件頭飾輪廓清晰、造型別致，工藝精湛。插在髮髻上，會隨穿戴者的步伐輕搖。

嵌綠松石立鳳金飾件｜《唐風萬里：多元交融開放的盛世》展覽

唐代漢族大多保持儒家傳統，基本不穿洞戴耳環，並不以耳飾為尚。這一對在江蘇揚州三元路窖藏發現的鑲嵌寶石的金耳環，造形具西域風格，推測可能是舶來品。

耳環製作精巧，結構清晰，分為掛環，鏤空金球和墜飾三部分。每串墜飾鑲有珍珠、琉璃珠和紅寶石飾件，堪稱金飾中的精品。

耳環｜《唐風萬里：多元交融開放的盛世》展覽

唐代的多元文化迎來染色印花工藝的全盛時期。「夾纈技術」是印染技術中比較複雜的一種，工匠要用兩塊對稱的雕花木板夾住絲綢，再浸染礦物顔料，形成清晰紋樣。

這條於吐魯番阿斯塔那墓出土的橙色印花小絹裙，便是採用「夾纈技術」技術印染出纏枝花葉圖案。小絹裙為女舞俑的衣服，完整保留唐代日常服飾的形制與織物工藝。

這織錦襪以兩種錦料縫製，由襪筒、襪背和襪底組成，前尖後圓，襪底呈三角形。襪筒為黃地寶花紋，襪背與襪底則為棕紅地聯珠團窠對鳥紋。團窠紋又稱團花紋，將花卉鳥獸、器物、人物等元素組合起來，看似窠巢的紋樣。聯珠團窠紋源自波斯薩珊王朝，經絲路傳入後成為唐朝流行紋樣。

這織錦襪應為女性的足衣。足衣雖小，卻匯集工藝、西域紋樣和時尚潮流，是研究唐代紡織藝術和服飾的重要實物資料。

橙色印花小絹裙｜《唐風萬里：多元交融開放的盛世》展覽

紅地聯珠團窠對鳥紋織錦襪｜《唐風萬里：多元交融開放的盛世》展覽

=================

活動資訊總覽

日期 ：即日起至2025年12月31日（星期三，國慶日）

開放時間 ：星期一至三、五：上午 10 時至下午 6 時

星期六、日及公眾假期：上午 10 時至晚上 7 時

聖誕前夕：上午10時至下午5時

逢星期四（公眾假期除外）休館

地點 ：尖沙咀香港文物探知館

費用：免費入場

=================

Yahoo活動街 Yahoo Event Guide｜一文即睇本港各大展覽／演唱會／市集／嘉年華等精彩活動（持續更新）