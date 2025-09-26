國慶好去處｜10.1沙田馬場「國慶賽馬日」免費入場公眾席！《中年好聲音》×《聲夢傳奇》勁歌熱舞｜Yahoo活動街

為慶祝國慶76周年，香港賽馬會將於10月1日（三）在沙田馬場舉辦「國慶賽馬日」。當日公眾席免費入場（年滿18歲人士方可進場；另行收費場所除外，並受條款及細則及入場人數所限），讓市民一同投入賽馬與演出並重的節日盛會！

10.1沙田馬場「國慶賽馬日」免費入場公眾席

「國慶賽馬日」將上演十場精彩賽事，焦點落在第七場三級賽「國慶盃」 ｜10.1沙田馬場「國慶賽馬日」免費入場公眾席

星級開幕儀式 張英席獻唱×成都舞團HOMIES震撼起勢

開幕儀式將於上午11:45在馬匹亮相圈舉行。由國家電視台新春節目街舞總編導、著名藝人御用編舞師 JF 創辦的成都舞團 HOMIES 率先登場，以「變臉×街舞」的全新編舞活力開場；中國歌舞劇院著名男高音張英席亦會再臨馬場，演繹經典名曲及領唱國歌，為全日賽事揭幕。

《中年好聲音》羅啟豪、劉威煌聯手「聲夢小花」鍾柔美、詹天文馬場獻唱

賽事期間，靚聲代表羅啟豪、劉威煌（《中年好聲音》）將聯手新世代唱將鍾柔美、詹天文（《聲夢傳奇》）輪流於公眾席「好賞食」地面投注大堂舞台演出多首耳熟能詳金曲，氣氛升溫；詳情及時段以主題網頁公布為準。

「日日賞」加推760份 最快答中贏鮑魚珍品福袋

配合國慶76周年，「沙田馬場日日賞」加碼至760份獎品。入場後登入「馬會投注三合一」應用程式參加遊戲，於下午4:15按指示最快提交正確答案的首760名，即可獲贈指定鮑魚珍品福袋（受條款及細則約束）。

旅客限定體驗 VR「暢遊」從化馬場＋導賞送小馬毛公仔

訪港旅客入場後到「遊客專區」開設投注戶口，可免費進入「旅客體驗區」，透過 VR 虛擬遊感受從化馬場、互動裝置體驗騎師訓練日常，並閱覽歷史片段了解馬會百年歷程。首次到訪旅客可選購「沙田馬場餐飲及馬場導賞套餐」：專人帶隊近距離看亮相圈、於終點柱見證衝線、提供馬匹與騎師資訊；參與者可獲指定小馬毛公仔乙隻（受條款及細則約束，詳情見預訂網頁）。

旅客免費體驗VR從化馬場虛擬遊，親身感受騎師訓練的刺激快感｜10.1沙田馬場「國慶賽馬日」免費入場公眾席

主題打卡位登場 巨型手繪藝術牆＋節慶佈置

場內設「賽馬．香港」主題藝術打卡熱點，由本地新晉藝術家杜海銓（Jacky）創作巨型壁畫，描繪冠軍名駒、訓練與育馬日常；同場設國慶主題佈置與大會吉祥物近距離互動，打卡留念。

限量精品發售 999.9黃金工藝金章幸運符

「馬場有禮」推出多款國慶限量精品及購物優惠，包括：

2025「國慶賽馬日」紀念封（限量200封）

999.9足金紀念套裝（金鈔連金幣；限量100套）

999.9黃金工藝精品金章幸運符（限量300個）

於沙田及跑馬地門店消費滿指定金額，更可獲指定冠軍名駒盲盒（4cm立牌）或真皮銀包乙個（數量有限）。

國慶盃焦點戰 短途精英1000米直路爭榮

當日共十場賽事，第七場為三級賽「國慶盃」，一眾短途精英於1000米直路上演高速對決，邀你入場見證冠軍誕生。

國際組合 Now United 到場觀戰

由全球年輕表演者組成、坐擁數千萬粉絲的國際流行音樂組合 Now United 將於當天現身觀賞開幕表演與賽事，當中包括中國香港區新成員曾家瑩（Ariel）。

「冠軍馬匹巡展」第三站 香港摩天輪打卡送餐飲券（名額有限）

三匹冠軍馬（嘉應高昇、浪漫勇士、遨遊氣泡）化身2米高巨型公仔巡展，10月1日起第三站進駐香港摩天輪。市民現場登記並關注 @hkjcracingsports，有機會獲港幣$50沙田馬場餐飲券（數量有限，先到先得；受條款及細則約束）。

2025「國慶賽馬日」詳情

公眾設施訂座

